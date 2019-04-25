Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Ermeni arşivini açtı

Dernek Başkanı Yeter, 523 bin Türk'ün Ermeni çeteleri tarafından katledildiğini söyledi.

Gaziantep Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Yeter Türklerin Ermenileri katlettiğinin yalan olduğunu ve tam tersi ermeni çetelerin Türkleri katlettiğini söyleyerek, tüm arşivlerin ortada olduğu ve herkese açık olduğunu belirtti.

Ermeniler 523 bin Türk'ü katletmiştir

Tüm resmi arşivlerini açtıklarını vurgulayan Gaziantep Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Yeter, “Bugün 25 Nisan ve batının yalan propagandalarına karşı bütün arşivlerimizi paylaşıyoruz. Ülkemizi baskı altında tutmak için her yıl 24 Nisanda bu yalan ortaya çıkar. Osmanlı arşivlerine bakıldığında bunun yalan olduğu ve Doğu ile Güneydoğuda Ermeni vatandaşları kışkırtan çeteler vardı. Ve bu çeteler kadın çocuk demeden Türkleri katletmiştir. Sadece 1910-1920 yılları arasında Ermeni çeteleri 523 bin Türk'ü katletmişti. Bu öldürülenlerin listesi il il arşivimizdedir. Bizi soykırımla suçlayanlar tarihlerine baksınlar. Her şeyin resmi belgeleri arşivlerimizde mevcuttur” diye konuştu.