Gaziantep, 15 Temmuz gecesinde tek yürek oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada güçlü olması gerektiğinin altını çizerek, “Bu güç sadece ekonomik, ticari ve sanayi gücü değil. Hepsi çok önemli ama hepsinden daha önemlisi sevginin gücü, kardeşliğin gücü, bir olmanın gücü, beraber olmanın gücüdür” dedi.

Gaziantep Valiliği öncülüğünde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı, İstasyon Meydanı'ndan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kortej yürüyüşüyle başladı. Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Albay Şefik Atak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 15 Temmuz Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra alana giriş yaptı.

Program, Millet Cami İmam Hatibi Adem Kemaneci'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından kum sanatçısı Veysel Çelikdemir, 15 Temmuz gecesi yaşananları kuma işledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'ndan konuşması meydana kurulan dev ekrandan izlendi.

"15 Temmuz yeniden dirilişin günüdür"

Meydanda toplanan halka seslenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstiklal Marşı'nın “Arkadaş, yurduma alçakları uğratma, sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana va'dettigi günler Hakk'ın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın” kıt'asını okuyarak sözlerine başladı. Şahin, "Ay yıldızlı bayrağın altında nasıl da güzel duruyorsun Gaziantep. 15 Temmuz, 3 yıl önce o kadar önemli bir gündü ki. 15 Temmuz gurur tarihimiz oldu, 15 Temmuz onur tarihimiz oldu, 15 Temmuz yeniden dirilişin, yeniden kurtuluşun, yeniden şahlanışın tarihi oldu. Bunu siz başardınız, Allah sizden razı olsun. Bu dava insanlık tarihi kadar eski bir davadır. İyilerle kötülerin, yaşatanlarla öldürenlerin davasıdır. 1071'de Alparslan'ın davasıdır, ‘Ya istiklal ya ölüm' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün davasıdır. Bu dava şehit başbakan Adnan Menderes'in davasıdır. Bu dava yola çıkarken ‘Kefenimizi giydik' diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın davasıdır. Bunu en iyi bilen Gazi şehirdir. Bunu en iyi Şahinbey'in torunları bilir. Değişen bir şey yok. 100 yıl önce bebeğin üzerindeki battaniyeyi alıp cepheye giden kurşunların üzerini örten Şerife bacı ve 100 yıl sonra 15 Temmuz'da ‘onların tankı tüfeği varsa benim yüreğim var' diyen Kara Fatmalar, Nene Hatun var. Selam olsun helal olsun size. Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Bu güç sadece ekonomik, ticari ve sanayi gücü değil. Hepsi çok önemli. Ama hepsinden daha önemlisi sevginin gücüdür, kardeşliğin gücüdür, bir olmanın gücüdür, beraber olmanın gücüdür, bu meydanın gücüdür. Biz kısık sesleriz, minarelerimizi ezansız bırakma Allah'ım. Bizi sensiz, sevgisiz, susuz, havasız, vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdumu Müslüman'sız bırakma, Allah'ım” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Türk insanın en büyük zafiyetinin unutkanlık olduğunu belirterek 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından İstasyon Parkı'nın içerisinde yaptırılan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin gezilmesini istedi.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı.

Programda Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik şehitler için dua etti. Gaziantep'te yaşayan müzik öğretmeni Ceylan Bozoğlu Balcı ise 15 Temmuz olaylarından etkilenerek yazdığı 15 Temmuz Marşı'nı okudu. Ünlü şarkıcı Mustafa Yıldızdoğan, seslendirdiği sevilen şarkılarıyla meydanı coşturdu. 15 Temmuz'un ülke ve millet için büyük bir önemi olduğunu vurgulayan Yıldızdoğan, Gaziantep yöresine ait olan “Bahçalarda Mor Meni” türküsünü de yorumladı.

Payitaht Abdulhamid dizisinin Tahsin Paşa'sı Bahadır Yenişehirlioğlu söyleşisinde 15 Temmuz'un yıllarca milletin ve devletin altını kazıyarak karanlığa gömmek isteyenlere karşı verilen kararlı mücadele olduğunu vurguladı. Yenişehirlioğlu, o gün yaşananların 2'nci Abdülhamit'e karşı yapılanlarla aynı olduğunu sözlerine ekledi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programla tüm Türkiye'de olduğu gibi Gaziantep'te de 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete, ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi güç sağlayan sela sesi saatler 00.13'ü gösterdiğinde yeniden camilerden yükseldi.