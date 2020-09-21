Gaziantep 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşıdan gelen araç ile kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Gaziantep Karkamış yolu üzerinde karşı istikametlerden gelen iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası Y.T., M.T. ve A. K. yaralandı. Yaşanan kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonrası yaralılar, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ile ilgili soruşturma başlattı.