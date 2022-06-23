Gaziantep 5 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te bir tırın dorse kısmına yapılan özel bölmeye saklanan kaçak sigaraları kokuya duyarlı polis köpeği buldu.

Gaziantep Emniyeti Kom Şube müdürlüğü ekipleri alınan istihbarı bilgiler neticesinde bir tırda arama yaptı. Yapılan aramaya katılan kokuya duyarlı polis köpeği 5 bin 300 paket gümrük kaçağı sigarayı sakladığı özel tespit etti. Çuvalların altına yapılan özel bölmeyi açan polis ekipleri çuvallarda gizlenmiş durumda 5 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Konuyla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.