Gaziantep 6. İnsan Kaynakları ve Kariyer Fuarı

Mart ayındaki seçim sonrası, 2019'un ikinci yarısında toparlanma, üçüncü çeyrekte ise yatırımlar başlar” dedi.

Konukoğlu, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde İŞKUR tarafından düzenlenen Gaziantep 6'ıncı İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nda yaptığı konuşmada, ekonomideki iyileşmeye bağlı olarak 2019'un ikinci yarısından itibaren iç ve dış finans çevrelerinin kredi musluklarını açacağına inandığını söyledi.

Türkiye'de mühendisliğin batı ülkelerinden geri olmadığı, hatta pratik zekâ anlamında daha başarılı işler ortaya konulduğunu anlatan Konukoğlu, “Batı ülkelerindekilerin bizden farkı, işin kültürünü de çok iyi bilmeleridir. Bizim mühendislerin babaları genelde çiftçi, memur, işçi. Onlarda ise dede mühendis, baba mühendis, evlat mühendis. İşte bundan dolayı onlar fark ortaya koyabiliyorlar” şeklinde konuştu.

Mühendisin öneminin tartışılamayacağını, ancak işletmeler açısından usta - çırak modelinin bitmesinin sancılarının yaşandığına vurgu yapan Konukoğlu, bunun eksikliğinin her alanda hissedildiğine dikkat çekti.

Hiçbir işverenin, eğer suç teşkil edecek bir konu yok ise hiçbir çalışanını işten çıkarmak istemeyeceğini vurgulayan Konukoğlu, “Ama bazen şartlar zorluyor. Böyle bir durumda şartlar iyileşip yeniden istihdam sağlanırken, öncelik daha önce çıkarılan işçilere verilmeli. İşverenlerin bu noktayı gözden kaçırmaması gerekir” ifadelerine yer verdi.

İş arayanlara ve özellikle iş bulanlara seslenen Konukoğlu, “Sabredeceksiniz, azimli olacaksınız, öğrenme merakınızı diri tutacaksınız, çok çalışacaksınız” önerisinde bulundu.

Çalışanların SGK primlerinin eksiksiz yatırılması gerektiğinin altını çizen Konukoğlu, “Bu hem hukuki hem yasal hem de vicdani sorumluluk ve inancımızın gereğidir. İşçi de maaşını altığında prim açısından gerekli kontrolü yapmalı. Bugün önemsemediği, hatta ‘prim eksik yatıyor ama maaşım daha çok' diye üzerinde durmadığı primlerin eksiksiz ödenmesi konusundaki pişmanlığı emeklilik döneminde yaşar ama artık geç kalmıştır” değerlendirmesini yaptı.

Teknolojik gelişmelerin üretimi ve verimliliği artırdığını, ancak istihdamı azalttığı için bundan endişe duyduğunu kaydeden Konukoğlu, şöyle devam etti:

“1972'de 30 bin iğlik işletmemizde, 1800 kişi ile günde 15-16 ton iplik üretirdik. Teknoloji yükseldikçe üretim arttığı gibi, istihdam azalıyor. Bugün aynı miktar ipliği çok daha az çalışanla hem de daha kısa sürede üretebiliyoruz. Türkiye'de doğduk, Türkiye'de yaşıyoruz. Ülkemde işsizler varken hiçbir zaman yurt dışında yatırıma sıcak bakmadım. Benim vatandaşım işsiz gezerken başka bir ülkenin işsizine istihdam sağlamam. Bu anlamda doğrusunu yaptığımıza inanıyorum.”

Konukoğlu, yatırımları planlarken, “Dünya'da Türkiye, Türkiye'de Gaziantep” ilkesi ile hareket ettiklerini, o yatırım Gaziantep'te yapılamıyorsa çevre illere yöneldiklerini, o da olmazsa Türkiye'nin herhangi bir yöresinde gerçekleştirdiklerini, sözlerine ekledi.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı'nın da katıldığı etkinliğin sonunda Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dr. Ali Gür ve İşkur Gaziantep İl Müdürü Sıraç Ekin tarafından Abdulkadir Konukoğlu'na günün anısına bir hediye takdim edildi.