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Gaziantep 6'ıncı İnsan kaynakları ve kariyer fuarı

SANKO Holding ve şirketleri, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde İŞKUR tarafından 20-21 Aralık tarihlerinde düzenlenen Gaziantep 6’ıncı İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı’nda bine yakın iş başvurusu aldı.

SANKO Holding ve şirketleri, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde İŞKUR tarafından 20-21 Aralık tarihlerinde düzenlenen Gaziantep 6'ıncı İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'nda bine yakın iş başvurusu aldı.


SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nun, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İŞKUR İl Müdürü Siraç Ekin ve TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Akkaya ile birlikte SANKO Holding ve diğer katılımcı firmaların stantlarını ziyaret ettiği İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı, yoğun ilgi gördü. SANKO standında Personel Direktörü Gündüz Taşkın, SANKO İnsan Kaynakları (İK) Grup Müdürü Gülşah Aydın, İK Müdürü Gülnur Emre, SANKO Üniversitesi İK Müdürü Tuba Özgüven ve İK Yönetmeni Çağlar Alkal, iş başvurusu yapanlarla görüşerek bilgilendirme yaptı.


Fuar süresince standa gelen yaklaşık bin kişinin başvuru formu doldurduğu, yapılacak değerlendirme sonucu başvuru sahiplerinin bilgilendirileceği kaydedildi.

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