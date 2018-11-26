Gaziantep, Adıyaman ve Kilis İpekyolu ile kalkınıyor

İpekyolu Kalkınma Ajansı, görev alanı Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te sanayi ve teknolojide bölgeyi üst sıralara taşıyacak girişimcilere önemli fırsatlar sunarken, bölge potansiyelini ortaya çıkararak katma değer sağlayan yerli üretimi ve yenilikçi projelere destek sağlıyor.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Kalkınma Ajansı'nın kurulduğumuz günden bugüne faaliyet bölgesinde yer alan Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinin sahip olduğu potansiyellerin geliştirilmesine yönelik projelere destek vererek bölge kalkınmasına katkı sağlandığını kaydetti. Akyılmaz, "Hazırladığımız bölge planı kapsamında bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak gelişme ekseni ve bu gelişme eksenlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak hedefler ve stratejiler oluşturduk. İlgili stratejilerin gerçekleştirilmesini destekleyecek mali destek programları ilan ettik. Bölgemizi sanayi ve teknolojide üst sıralara çıkaracak, yerli üretimi destekleyecek yenilikçi projelere destek olduk. Bölgemizin yatırım potansiyelini ve zenginliklerini ortaya çıkaracak, bölgemize katma değer sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi noktasında girişimcilerimizin yanında olduk. İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak yerli sanayi ve üretimi destekleyecek projeleri hayat geçirme noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada bölgemizde sanayi sektöründe üretimin ve katma değerin artırılması, ihracat kapasitesinin artırılması, bölgesel lojistik odağının geliştirilmesi, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması noktasında çalışmalarımızı artırmış bulunmaktayız. Özellikle sanayi altyapısının geliştirilmesi ve gerekli insan kaynağının sağlanması noktasında Gaziantep'te desteklediğimiz Mesleki Eğitim Merkezi, Gaziantep'in mesleki eğitim projeleri ile kalifiye personel ihtiyacının giderilmesi noktasında ülkemize örnek olmuştur. Adıyaman'da devam eden Adıyaman Sanayisini Geliştirme Merkezi de Adıyaman'da üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi ve sanayi sektöründe ihtisaslaşmayı desteklemesi bakımından önemli bir proje. Kadınlarımızın işgücüne katılımını arttırmak ve desteklemek adına inşaatı devam eden Kadın Girişimci Merkezini hayat geçiriyoruz. Proje bittiğinde Gaziantep, Adıyaman ve Kilis bölgesindeki iş piyasasına girişimci olarak katılmak isteyen kadınlarımızın, işe giriş süreçlerinde desteklenerek sağlam temelli ve sürdürülebilir girişimlerin hayata geçirilmesini sağlayacağız" dedi,

ARGE Merkezi firmalara önemli destekler

Akyılmaz, bölgede AR-GE Merkezi kuran firmalara da önemli destekler sağlandığını anlatarak, "Özellikle Sanayi işletmelerinin markalaşma, inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarını destekleyip, teknolojik altyapılarının geliştirilmesi ve nitelikli istihdamın arttırılması noktasında yeni destek mekanizmalarımızı hayat geçireceğiz. Ayrıca, bölgemizde var olan Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerini artırmak için çalışmalarımız devam etmektedir" şeklinde konuştu

Lojistik altyapı için deste

Akyılmaz, bölgenin konumu nedeniyle lojistik alt yapıya desteği hatırlattı. Akyılmaz, "Bölgemiz sahip olduğu yerel dinamikler ve stratejik konumu ile hem iç pazarda hem de dünya pazarında lojistik sektörüne ilişkin önemli bir platforma sahip olmaktadır. Bölgemiz; Güneydoğu Anadolu'yu batıya, Akdeniz'e ve Orta Doğu'ya bağlayan ulaşım ağlarına sahiptir. Bölge vizyonumuz ve öncelikli hedefler ışığında, ilerleyen zamanlarda bölgemizi önemli bir lojistik alt merkez haline getirmeyi amaçlanmaktayız" ifadelerini kullandı.

Organik tarım geliştiriliyor

Akyılmaz, "Organik tarımı geliştiren ve yaygınlaştıran projelere de önem verdiklerini anlatarak, Bölgemiz, tarımsal üretim faaliyetlerinin yoğun olarak gerçekleştirildiği bir GAP Bölgesi olduğundan, İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak Organik tarımı geliştirip bölgemize yaymayı hedefliyoruz. Böylece bölgenin ihtiyaç duyduğu tarım sektörünün ürün çeşitliliği ve katma değeri artırılabilir ve tarımsal işletmeler rekabetçi ve etkin bir yapıya kavuşturulabiliriz. Bu kapsamda bölgemizde 2019 yılında Tarımda Rekabetçilik Sonuç Odaklı Programı kapsamında destek sağlayacağız. Programla bölgemizde öne çıkan tarımsal ürünlerin katma değerlerinin artırılması, yeni üretici birliklerinin ve kooperatiflerin kurulması, markalaşmanın sağlanması, tarımsal işletmelerin kurulması, mevcut işletmelerin kapasitelerinin geliştirilmesi, ihracatın artırılması ve tüm bu konularda gereken insan kaynağının geliştirilmesini amaçlamaktayız. Bunun yanında bölgemizdeki ürünleri ulusal ve uluslar arası platformlarda tanıtmak ve ürünlerin pazarlanması noktasında da firmalarımızın fuarlara katılım sağlamasını destekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Gastronomide de destek verilecek

Gastronomi turizminde de hazırlanacak projelere destek sağlanacağını açıklayan Akyılmaz, "Bölgemiz, aynı zamanda sahip olduğu kültürel değerlerin yanında zengin ve özgün mutfağı da olan bir bölge. Gastronomi turizmi alanında faaliyet gösteren işletmelerin hizmet kalitesinin arttırılması, Gastronomide marka sayısının ve marka bilinirliğinin artırılması, Gastronomide yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla 2019'da Gastronomi Turizmi Sonuç Odaklı Programı kapsamında destek sağlayacağız" diye konuştu.