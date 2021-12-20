Gaziantep akıllı teknoloji ile tek merkezden yönetilecek

Modern yaşam koşullarına ayak uydurmak amacıyla “Akıllı Şehir” projelerine düzenli olarak güncelleme getiren Büyükşehir Belediyesi, yakın zamanda bünyesine kazandırmayı planladığı Akıllı Kent Binası sayesinde şehrin bütün verilerini tek merkezde toplayacak. Projenin hayata geçirilmesiyle şehrin kontrolü bu merkezden sağlanacak. Daha iyi, hızlı ve verimli hizmet için gelişen dünyanın bütün yazılım ve donanım imkanları şehre en uygun şekilde dizayn edilerek kullanılacak. Bu merkezde oluşturulacak "şehrin sanal ikizi"yle, dünyada çok az örneği bulunun sanal temsilleri aynı anda görebilecek. Kararlar bu yapay zeka tabanlı simülasyonlar üzerinden verebilir durumda olacak.

Kore Arazi Altyapı Ulaştırma Bakanlığı'nın (MOLIT) K-City Ağı Küresel İş birliği Programı Ağı kapsamında hibe alınan “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Veri Koordinasyon Merkezi” projesi çerçevesinde Samsung SDS firması çalışmalar devam ediyor, Samsung SDS'nin kanıtlanmış metodolojisine dayanarak Gaziantep Akıllı Şehir Koordinasyon Merkezi için ise ana plan ve fizibilite çalışması oluşturuldu.