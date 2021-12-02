Gaziantep ALG Spor hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor

Kadın Futbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 2021-2022 sezonu hazırlıklarına sürdürüyor. Hazırlıklarını, Hasan Celal Güzel Futbol Sahası'nda Teknik Direktör Hasan Vural yönetiminde ara vermeden sürdüren Gaziantep ALG Spor'da kadın futbolcuların hırsı dikkat çekiyor.

Lig, kısa sürede başlayacak

Gaziantep ALG Spor, hazırlıklarına aralıksız sürdürürken T. Kadın Futbol Süper Ligi'nin kısa sürede başlayacağı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde kulüp temsilcileri ile TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in katıldığı İstanbul'daki toplantıda yeni sezonun planlaması konuşuldu. Toplantıya ALG Spor adına Suat Özcan katıldı. Toplantı sonrası ligin fikstür çekiminin kısa sürede yapılmasının ardından maçlara start verilmesinin beklendiği belirtildi.

Bu gelişmeler sonrası hazırlıklarını hız veren sarı-grili Gaziantep ALG Spor, maçlar yarın başlayacakmış gibi hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.