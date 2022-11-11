Gaziantep ALG Spor kadın futbolunun yeni yıldızlarını arıyor

Türkiye'de kadının futbolunun önemli takımlarından Gaziantep ALG Spor, "ALG Spor Kadın Futbolunun Yeni Yıldızlarını Arıyor" sloganıyla altyapı seçmelerine başladı.

TFF Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu ve Türkiye'de kadının futbolunun önemli takımlarından biri olan Gaziantep ALG Spor, 'ALG Spor Kadın Futbolunun Yeni Yıldızlarını Arıyor' sloganıyla altyapı seçmelerine başladı. İlk etapta Gaziantep'in 9 ilçesinde yapılacak alt yapı seçmeleriyle beğenilen kadın futbolcu adayları, ALG Spor takımına seçilecek ve yeteneğine göre A takımda forma şansı bulabilecek. A takımda forma şansı bulamayan sporcular ise bir süre alt ligde yer alan pilot takımda forma giyerek kendisini geliştirecek.

"Yetenekli kadın futbolcu adaylarını seçeceğiz"

Altyapı seçmeleri hakkında açıklama yapan Gaziantep ALG Spor Başkanı Ali Gözcü, "Gaziantep Valisi Davut Gül bizlere okullarda kadın futbolcu tarama yetkisi vermişti. Biz de bu çerçevede Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi ile birlikte altyapı seçmelerine başladık. Kentimizdeki 9 ilçede bütün okulları tarayarak yetenekli kadın futbolcu adaylarını seçeceğiz. Hem şehrimiz hem takımımızı çok iyi temsil edebilecek bir alt yapı oluşturmak istiyoruz. Gaziantep'teki taramayı bitirdikten sonra temsilci hocalarla diğer illerde de altyapı seçmeleri yapacağız. Temel hedefimiz 5 yıl içerisinde Gaziantep'i kadın futbolunda en üst seviyeye çıkarmak. Bu seçmelerde göze giren futbolcu adaylarını da alt ligde yer alan Beykentspor ile yaptığımız anlaşma ile tecrübe kazanmaları için orada oynatacağız. Orada oyuncuları iyi bir şekilde yetiştirerek A takıma kazandırmak istiyoruz" dedi.

Kadın futbolcu adaylarının hedefi A takıma seçilmek

Altyapı seçmelerine katılan Ebru Nur isimli kadın futbolcu adayı, "Futbola karşı geçmişten beri ilgim vardı. Ben de futbolcu olmak istiyordum. Bu nedenle bu altyapı seçmelerine katıldım. İnşallah futbola ALG Spor'da devam edeceğim" derken, Yaren Bodur isimli bir diğer futbolcu adayı ise, "Futbolu küçüklüğümden beri çok seviyorum. O yüzden bu seçmelere geldim. Hedefim buradan A takıma yükselmek, oradan A milli kadın futbol takımına kadar gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Müdürü Mehmet Sübük ise ALG Spor'un Türkiye'nin önde gelen kadın futbol markası olduğunu belirterek, okul olarak altyapı seçmelerinde ALG Spor'a destek verdiklerini söyledi.