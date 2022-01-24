Gaziantep Araban karayolu ulaşıma yeniden açıldı

Gaziantep'te 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Araban-Gaziantep karayolu, karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.

Gaziantep'te 2 gündür aralıkla yağan kar nedeniyle kapanan Araban-Gaziantep karayolu ekiplerin saatler süren kar küreme çalışmaları sonucu yeniden trafiğe açıldı. Kent merkezi ve kırsalındaki mahallerin kapanan yollarında ise kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Yolların açıldığını sosyal medya hesabından duyuran Araban ilçesi Kaymakamı Ömer Sevgili, "Kar yağışı durmuş olup Araban-Gaziantep Karayolumuz trafiğe açılmıştır. Bugün ve yarın, merkez ve tüm köy yollarımızın kardan temizlenerek açılmasını bekliyoruz. Bu yoğun kar Araban'ımıza çifçilerimize bereket getirecektir inşallah. Ayrıca bugünün kahramanları olan acil hastalara müdahale eden jandarma, ilçe belediye, emniyet ve sağlık personellerimizi alkışlıyoruz" dedi.