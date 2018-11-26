Gaziantep Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu üyelerini ağırladı.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı İsmail Emrah Karayal başkanlığında forum üyelerinden oluşan heyet, Gaziantep'i gezdi.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel başkanlığında, Başkan Yardımcısı CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Avrupa Parlamentosu Türkiye Forumu Üyeleri, Birleşik Krallık, ECR Başkan Yardımcısı Geoffrey Van Orden, Birleşik Krallıklar ECR Üyesi Baroness Nosheena Mobarik, Yunanistan S&D Üyesi Miltiadis Kyrkos, Fransa EPP Üyesi ve Danışmanları Rachida Dati başkentteki temaslarının ardından Gaziantep'e geldi. TBMM ve Avrupa Parlamentosu arasında parlamenter diyaloğun geliştirilmesi, Turkiye'ye ilişkin ön yargıların giderilmesi ve doğru bilgilendirmenin sağlanması amacıyla Ankara'daki ziyaretlerin ardından Gaziantep'e gelen heyet, Gaziantep Valisi Davut Gül ile Valilik binasında bir araya gelerek Gaziantep hakkında bilgi aldı. Gaziantep ilinde Suriyeli sığınmacıların kaldığı Nizip II konteyner kampını gezerek incelemelerde bulundu. Nizip Kaymakamı Kemal Şahin AP Türkiye Forumu heyetine, insani yardımda dünya lideri olan Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara ilişkin bilgi verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Abdullah Aksoy tarafından ağırlanarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi verilerek şehir tanıtıldı.

Zeugma Mozaik Müzesi ziyaret eden heyet Gaziantep'ten ayrıldı.