Gaziantep-Bağdat direkt uçuşları başladı

Gaziantep-Bağdat direkt uçuşları Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen programla resmen başladı. Düzenlenen törende Gaziantep-Bağdat uçağının ilk yolcularına çiçek takdim edilerek baklava ikramında bulunuldu.

Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinden biri olan Gaziantep ile Irak'ın ticari ve insani ilişkilerin daha da artırılması için başkent Bağdat'a direkt uçuş seferleri başlatıldı. Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenle Gaziantep-Bağdat direk uçuşunun ilk yolcuları uğurlandı. Gaziantep-Bağdat seferinin ilk yolcularına çiçek takdim edilip baklava ikramında bulunuldu. Düzenlenen törene Irak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed, Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar ile diğer protokol üyeleri ve ilk yolcular katıldı.

“Türkiye ile Bağdat arasındaki ticari ilişkiler için olağanüstü bir hizmet”

Programda Gaziantep-Bağdat uçak seferleri hakkında bilgiler veren Irak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed, “Bu uçuşlar Türkiye ile Bağdat arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için olağanüstü bir hizmet. Seferler haftada bir olarak planlanmakta. Ben bu uçuşların başlamasında katkısı olan herkese, özellikle Gaziantep yönetimine teşekkür ediyorum. Bu iki taraf için de büyük bir fırsat. Bu uçuşlarla iki ülke arasındaki alışveriş hacminin daha da artacağının sinyalleri var diyebiliriz" dedi.

“Gaziantep-Bağdat direkt uçuşlarıyla turistik ve ticari hacmimiz artmış olacak”

Uçak seferlerinin iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini söyleyen Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, “Irak ile hem ticaret hacmimiz hem de oradaki yapılan iş hacmimiz giderek artmaya devam ediyor. Bağdat'a gidince sürekli gelişmekte olan bir şehir görüyorsunuz. Gaziantep olarak şehrimiz ihracat olarak ikinci sırada bulunmakta. Neredeyse İstanbul'dan daha fazla ihracat yapıyor diyebiliriz. Gaziantep-Bağdat direk uçuşları sonrası Irak ile hem turistik hem de ticari hacmimiz artmış olacak diye düşünüyorum" diye konuştu.