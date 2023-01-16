Gaziantep, Bağdat ile kardeş şehir protokolü imzaladı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Büyükşehir Belediyesi binasında düzenlenen protokolü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Genel Sekreteri Sezer Cihan ile Bağdat Büyükşehir Belediye Başkanı Ammar Musa Kazım imzaladı.

“Karşılıklı olarak projelerimizi güçlendireceğimizi düşünüyorum”

GBB Genel Sekreteri Cihan protokolde yaptığı konuşmada, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ulaşım, alt yapı, sosyal tesisler ve buna benzer faaliyetlerle Türkiye'deki yerel yönetimlere örnek olduğunu belirterek, “Bugün, Bağdat Büyükşehir Belediyesi ile imzasını attığımız kardeşlik protokolü ile hem Gaziantep'te hem de Bağdat'ta çok güzel iş birliği ile çok güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Şehircilik anlamında karşılıklı olarak projelerimizi geliştireceğimizi düşünüyorum. Bağdat Büyükşehir Belediyesi heyetini en kısa sürede Gaziantep'te yapılan projeleri yakından görmelerini istiyoruz. Burada da sizleri Belediye Başkanımız Fatma Şahin adına davet ediyoruz. Bu iki belediye arasındaki iş birliğinin iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlenmesine vesile olur” dedi.

“Her iki şehrin de birbirinden öğreneceği çok şey var”

Gaziantep Valisi Gül ise konuşmasında "Dost ve kardeş iki ülke siyasi otoriteleri tarafından oluşturulan kardeşlik ikliminin şehirler arasında da güçlenmesi açısından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Bağdat Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanacak iş birliği mutabakat zaptı için burada bulunduklarını ifade ederek, “Gaziantep Belediyesi teknik kadrosuyla, Türkiye Belediyeler Birliği teknik kadrosu, Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odaları ve Gaziantep İhracatçılar Birliği Başkanı ve heyetiyle buradayız. İnanıyorum ki bu ziyaretten sonra karşılıklı ziyaretler devam eder. Kültür, eğitim ve ticaret anlamında her iki şehrin birbirinden öğreneceği çok şeyler var ve bu güçlenecek devam eder" şeklinde konuştu.

“Gaziantep, Irak iş dünyası bakımından önemli bir şehir”

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, Gaziantep'im Irak iş dünyası için önemli bir şehir olduğunu aktararak, "Ülkelerimiz arasında zamanında sınırlar çizilmiş olabilir, ama toplumlarımızın ve onların uzantısı olan iş dünyamızın ilişkisinde herhangi bir sınır yok. Özellikle Gaziantep'in Irak'ta iş dünyası bakımından ilişkilerde Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden olduğunu memnuniyetle gözlemliyoruz. Irak'ın umut veren yeni döneminde yeniden imar ve kalkınma anlamında Gaziantep iş insanları tecrübelerini Bağdat ile paylaşmaya hazırlar” diye konuştu.

Bağdat Büyükşehir Belediye Başkanı Kazım da yaptığı konuşmada, ortak mutabakat zaptının iki ülke ve iki şehir arasında hizmet sektörü alanında iş birliği ve Bağdat'ta belediyecilik hizmetinin geliştirilmesi noktasında bir başlangıç olduğunu söyledi.

Gaziantep baklavasının ikram edildiği görüşmede, Irak tarafı da Türk heyetine Bağdat'ın tarihini simgeleyen çeşitli hediyeler takdim etti.

Yapılan toplantıya Gaziantep Valisi Davut Gül, GBB Genel Sekreteri Sezer Cihan, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Ahmet Fikret Kileci ile Türkiye Belediyeler Birliği, Gaziantep Ticaret Odası ve Sanayi Odası yetkilileri katıldı.