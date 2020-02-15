İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep baklavası Ukrayna'da damakları fethetti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’yle Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği’nin (BAKTAD) katkılarıyla Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen “Baklava Tanıtım Günleri” büyük ilgi gördü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'yle Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği'nin (BAKTAD) katkılarıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen “Baklava Tanıtım Günleri” büyük ilgi gördü.


Gaziantep Mutfağı damakları fethetmeye devam ediyor. Gaziantep baklavasını tüm dünyaya tanıtacak olan Yunus Emre Enstitüsü, tanıtım etkinliğine Kiev'den başladı. Büyükşehir Belediyesi ve Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) işbirliğinde Kiev Yunus Emre Enstitüsü'nde Baklava Tanıtım Günleri yapıldı. Her yaştan Ukraynalı'nın ilgisini çeken tanıtım günlerinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Enstitüye gelen ziyaretçiler ilk önce Gaziantepli baklava ustalarının baklavayı nasıl yaptığını inceledi. Baklava yapımını hayranlık ve şaşkınlıkla izleyen Ukraynalılar'dan bazıları baklava yufkası açmayı denedi. Daha sonrasında Ukraynalıyla farklı milliyetlerden gelenlere hazırlanan baklavalar ikram edildi. Baklavanın tadıyla mest olan ziyaretçiler, eşsiz lezzeti çok beğendiklerini söylediler.


Hazırlanan baklavalar daha sonrasında Kiev sokaklarında beğeniye sunuldu. Trafikte karşılarında ellerinde tepsi bulunan Gaziantepli ustaları gören Ukraynalılar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.