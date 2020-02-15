Gaziantep baklavası Ukrayna'da damakları fethetti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'yle Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği'nin (BAKTAD) katkılarıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen “Baklava Tanıtım Günleri” büyük ilgi gördü.

Gaziantep Mutfağı damakları fethetmeye devam ediyor. Gaziantep baklavasını tüm dünyaya tanıtacak olan Yunus Emre Enstitüsü, tanıtım etkinliğine Kiev'den başladı. Büyükşehir Belediyesi ve Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) işbirliğinde Kiev Yunus Emre Enstitüsü'nde Baklava Tanıtım Günleri yapıldı. Her yaştan Ukraynalı'nın ilgisini çeken tanıtım günlerinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Enstitüye gelen ziyaretçiler ilk önce Gaziantepli baklava ustalarının baklavayı nasıl yaptığını inceledi. Baklava yapımını hayranlık ve şaşkınlıkla izleyen Ukraynalılar'dan bazıları baklava yufkası açmayı denedi. Daha sonrasında Ukraynalıyla farklı milliyetlerden gelenlere hazırlanan baklavalar ikram edildi. Baklavanın tadıyla mest olan ziyaretçiler, eşsiz lezzeti çok beğendiklerini söylediler.

Hazırlanan baklavalar daha sonrasında Kiev sokaklarında beğeniye sunuldu. Trafikte karşılarında ellerinde tepsi bulunan Gaziantepli ustaları gören Ukraynalılar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.