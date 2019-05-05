Gaziantep Basın Cemiyeti İsrail'in saldırısını kınadı

Gaziantep Basın Cemiyeti, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı hava harekatıyla vurması dolayısıyla kınama mesajı yayımladı.

Gaziantep Basın Cemiyeti Başkanı Arif Kurt,yayımladığı mesajda, saldırının toplumun haber alma hakkını tesis etmek için emek harcayan AA çalışanlarını hedef aldığını belirtti. AA Genel Müdürü Şenol Kazancı nezdinde tüm kurum çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini sunan Kurt, "İsrail ordusu, Anadolu Ajansının Gazze'de bulunan ofisine bugün akşam saatlerinde bir hava saldırısı yapmıştır. Bu saldırı, basın özgürlüğüne ve bireylerin gerçekleri öğrenme hakkına yapılmıştır. İsrail'in sivillere, çocuk, kadın ve yaşlılara yönelik saldırılarını dünyaya duyuran meslektaşlarımızın yanındayız. Gaziantep Basın Cemiyeti olarak AA'nın Gazze ofisi çalışanları başta olmak üzere çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kaydetti.