Gaziantep basınından "Çalar Saat"e teşekkür

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay yaptığı yazılı basın açıklaması ile "Çalar Saat" televizyon programının yapımcı ve sunucusu İsmail Küçükkaya'ya Anadolu basınına verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

İbrahim Ay yaptığı yazılı basın açıklamasında, "Anadolu basını ciddi bir sıkıntı içerisindedir ve yaşam mücadelesi vermektedir. Ekonomik darboğazdan geçtiğimiz bu süreçte, birçok gazete sayfa sayısını düşürmüş, birçoğu da siyah beyaz yayımlanmak mecburiyetinde kalmıştır. Her geçen gün artan girdi maliyetleri ile yükü daha da ağırlaşan yerel basına destek çağrısı yapan ve bunu ekranlardan her sabah tekrar tekrar gündeme getiren Fox TV Çalar Saat Programının Yapımcı ve Sunucusu İsmail Küçükkaya'ya yerel medya kuruluşları olarak ne kadar teşekkür etsek azdır. Çalar Saat Programı Türkiye'nin en çok izlenen sabah haber kuşağıdır. Ölçüm ve izleme raporları bunu tescillemiştir. Sayın Küçükkaya en fazla izlenen bu programında, her sabah Türkiye'nin farklı illerinden yerel gazetelerin sayfalarını ekranlara taşıyıp, milyonlara ulaştırmakla, zaten Anadolu basınının sesi olmuştur. Küçükkaya'nın yerel basına desteği bununla sınırlı kalmayıp, “abone olun, destek olun” çağrısı yapması, camiamız tarafından her türlü takdirin üzerindedir. Sayın Küçükkaya'nın “Lütfen her gün bir yerel gazete alın ki Anadolu'nun sesi kısılmasın. Demokrasinin vazgeçilmezi olan yerel basına, bu zor günlerde büyük ihtiyaç var” şeklindeki sözleri bizlere moral vermektedir" ifadelerini kullandı.

Herkesi yerel basına destek vermesi çağrısında da bulunan Ay, açıklamada "Anadolu basını, yayınlandığı yörenin sesidir, gözüdür, kulağıdır. Özelikle kâğıt başta olmak üzere girdi maliyetlerinin artması ile büyük bir zorluk içerisine giren Anadolu basınının ayakta kalma mücadelesine herkesin destek vermesini bekliyoruz. Desteğe en fazla ihtiyacımız olan şu günlerde, ulusal bir TV kanalından, yerel basına destek çağrısı yapılması ayrıca önemli ve anlamlıdır. Bu vesileyle meslektaşımız İsmail Küçükkaya'nın şahsında Fox TV ve Çalar Saat ailesine teşekkürü bir borç biliyoruz" ifadelerine de yer verdi.