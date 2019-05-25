Gaziantep Basketbol seriyi eşitledi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Gaziantep Basketbol evinde konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 79-69 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı.

Gaziantep ekibinde McKissic 19, Can Uğur 13 ve Jelovac 14 sayı ile takımının en skorer isimleri olurken Galatasaray'da ise Harrison 20 sayı atarak takımın en iyi isimi oldu. Serinin üçüncü maçı Salı günü İstanbul'da oynanacak ve yarı finale çıkan ekip belli olacak.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler:Mehmet Keseratar, Mehmet Şahin, Sinan İşgüder

Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 13, Vasiliauskas 11, Tomas, Orhan Haciyeva, Jekiri 12, Kadir Bayram 2, Berisha, Murat Göktaş, Yunus Çankaya, McKissic 19, Jelovac 14, Doğan Şenli 8,

Başantrenör: Nenad Markovic

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 4, Harrison 20, Arapovic 1, Hayes 15, Erol Can 2, Caner, Can Korkmaz 7, Ayberk, Auguste 12, Göksenin 5, Ege Arar 4,

Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan

1. periyot: 21-22 (Galatasaray Lehine)

Devre: 47-44 (Gaziantep Basketbol Lehine)

3. periyot: 65-61 (Gaziantep Basketbol Lehine)