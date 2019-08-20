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Gaziantep Basketbol'da sağlık kontrolleri devam ediyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol’da sağlık kontrolleri devam ediyor.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol'da sağlık kontrolleri devam ediyor. Gaziantep ekibinde son olarak Jamarr Sanders ve Drew Crawford sağlık kontrolünden geçti.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon play-off oynayarak iyi bir yıl geçiren ve yeni sezon hazırlıklarına başlayan Gaziantep Basketbol'da yeni transferler Jamarr Sanders ve Drew Crawford da sağlık kontrolünden geçti.


Gaziantep Medical Park Hastanesi'nde kontrolleri yapılan Sanders ve Crawford, detaylı kan tetkikleri ile efor, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun, boğaz, genel cerrahi, akciğer, kardiyak, radyoloji ve kardiyoloji testlerine tabi tutuldu.

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