Gaziantep Basketbol'da Tutku Açık dönemi

Gaziantep Basketbol, Nenad Markovic'den boşalan başantrenörlük görevine Tutku Açık'ı getirdi.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, Başantrenör Nenad Markovic'in takımdan ayrılmasının ardından yeni başatrenörünü belirledi. Gaziantep ekibi, göreve Tutku Açık'ı getirdi.

Konu ile ilgili Gaziantep Basketbol'dan yapılan açıklamada, "Takımımız, yeni sezonda başantrenörlük görevi için Tutku Açık ile anlaşmaya varmıştır. Ailemize hoşgeldin diyor başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.