İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep beyaz gelinliğini giydi

Gaziantep’te gece saatlerinde başlayıp sabah erken saatlerde etkisini arttıran kar yağışı şehri beyaz örtüyle kapladı.

Gaziantep'te gece saatlerinde başlayıp sabah erken saatlerde etkisini arttıran kar yağışı şehri beyaz örtüyle kapladı.


Kar yağışı nedeniyle kentin tamamı beyaz bir örtüye bürünürken, pek çok noktada kartpostallık manzaralar oluştu. Karla kaplanan Gaziantep Kalesi ve Tarihi Kültür Yolu drone ile havadan görüntülendi. Kar yağışına sevinen vatandaşlar karın tadını çıkartırken iş yerini açan esnaflar ise kürekler ile temizlik yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.