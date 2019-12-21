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Gaziantep bir g?nde ?? ka?ak sigara operasyonu

Gaziantep’te ka?ak sigara sat???n? ?nlemek amac?yla bir g?nde ?? operasyonu yap?ld?.

Gaziantep'te ka?ak sigara sat???n? ?nlemek amac?yla bir g?nde ?? operasyonu yap?ld?. Yap?lan operasyonlarda toplam 3 bin 110 paket g?mr?k ka?a?? sigara ele ge?irildi.


Ka?ak??l?k ve Organize Su?larla M?cadele ?ube M?d?rl??? ekipleri, 20 Aral?k 2019 Cuma g?n? Sanayi Mahallesi ve Savc?l? Mahallesi'ne operasyon d?zenledi. Yap?lan operasyon kapsam?nda ?ehitkamil il?esi Sanayi Mahallesinde bulanan bir i? yerinde yap?lan aramada bin 460 paket, yine Sanayi Mahallesi Erdo?an Erg?n?l Caddesi ?zerinde yaya olarak gezen bir ?ah?sta yap?lan aramada bin paket ve ?ahinbey il?esi Savc?l? Mahallesinde bulunan bir i? yerinde yap?lan aramada 650 paket g?mr?k ka?a?? sigara ele ge?irildi.


Yap?lan ?? operasyonda toplamda 3 bin 110 paket g?mr?k ka?a?? sigara ele ge?irilirken g?zalt?na al?nan 3 ??pheli ?ah?s hakk?nda gerekli yasal i?lemlere ba?land??? belirtildi.

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