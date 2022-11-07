Gaziantep Büyükşehir, 7 milyonu aşkın yaşlı ve engellinin yaşamına dokundu

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı, 2014 yılından bugüne kadar kent genelinde yürüttüğü çalışmalarla engelli ve yaşlı bireylerin destekçisi olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ‘Sosyal belediyecilik yükselen bir değerdir' sözlerinden hareketle 7'den 70'e birçok vatandaş için çeşitli sosyal yardım projeleri hazırlayan büyükşehir, 8 yılda gerek şehirde gerekse de çevre illerdeki engelli ve yaşlı 7 milyon 90 bin 70 kişinin ihtiyaçlarını karşıladı. Toplamda 51 bin 169 engelli bireyin, yaşamını ve topluma entegrasyonunu kolaylaştırmak için fiziki koşulları iyileştirilerek hayat standartları yükseltildi. Ayrıca belirli aralıklarla dağıtılan tekerlekli sandalye, beyaz baston gibi malzemelerin yanı sıra Ortez-Protez Atölyesi'nde günlük hayatta kullanımı önem arz eden teknik malzemelerin tamiratı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnayet Topçuoğlu hastanesinde ise 6 milyon 950 bin 209 vatandaşın tedavileri yapılırken büyükşehir, Moral Evi ve Yaşam Evi başta olmak üzere hayata geçirdiği yaşlı dostu projeleriyle de 87 bin 774 kişiye hizmet götürdü.

Öte yandan 918 özel gereksinimli bireye Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki tedavi sürecinde rehabilitasyon hizmeti verilerek yaşam kaliteleri artırıldı.