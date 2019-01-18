Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin:

2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin tamamlanması dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şahin, eğitimin ve öğretimin çağın gereklerine uygun olarak sürekli değişen, gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreç olduğunu belirtti.

Gaziantep'te 591 bin 835 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını aktaran Şahin, “Elimizde bulunan genç hazinenin ne kadar büyük olduğunu görüyor, tüm imkanlarımızı siz öğrenciler için seferber ediyoruz. Çünkü biz bu gücün farkındayız. Yeni yönetim modelimiz sayesinde etkinliği ve sorun çözme kapasitesi artan Milli Eğitim Bakanlığımız, bu dönemde hayata geçireceği reformlarla Türkiye'nin önünde yeni ufuklar açacak, ülkemizin en önemli payandası olan eğitimi yüceltecektir” ifadelerini kullandı.

Birçok hizmet birimini öğrencilerin kullanımına açtık

Gaziantep'in 2023 hedeflerine hazır olduğunu belirten Şahin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 2023 hedeflerine ilerleyen Türkiye'de 2023 hedeflerine hazır bir Gaziantep için imkansız denilenleri mümkün, hayal edilenleri gerçek yapma gayretimizden asla geri adım atmayacağız. Çünkü biz ‘İlim Çin'de de olsa gidip alınız' diyen bir kültürün köklerine bağlıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimize daha verimli, daha fazla yaşam alanları sağlamak adına birçok projeyi gerçekleştirdik, birçok hizmet birimini siz öğrencilerimizin kullanımına açtık. Bu bağlamda, yarıyıl tatilinde 21 Ocak- 01 Şubat tarihleri arasında 7-16 yaş grubu tüm çocuklarımızı Çocuk Sanat Merkezinde (Eski Adliye Binası) birbirinden renkli, yenilikçi ve tamamen ücretsiz kurslarımıza bekliyoruz. Buradaki, ebru sanatı, seramik, resim, mozaik, tasarım, drama, el sanatları gibi etkinliklerle tatilinizi dolu dolu geçireceğinize inanıyorum” şeklinde konuştu.

314 okulda genel bakım-onarım çalışması yapıldı

Biz her zaman sınırsız, kısıtlamasız ve eleştirel düşünmeye açık bir eğitimden yanayız diyen Şahin, “Bu sebeple kitap okuma alışkanlığını edinmeniz için sizleri Gaziantep Çocuk Kütüphanemize, Gaziantep Sanat Merkezi Kütüphanemize, Kavaklık Kitap evimize ve tüm kitap kafelerdeki kitaplarımızla buluşmaya davet ediyorum. İnsanı değerli kılan ve toplumu yücelten eğitimdir. Genç ve dinamik nüfusa sahip ülkemizin hayallerini gerçeğe dönüştürme mücadelemizde en büyük güç kaynağımız nitelikli, öz güveni yüksek, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesiller için biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak buradayız. Bugün itibariyle 314 okulumuza genel bakım-onarım işleri, boya-dış cephe yapım işleri, spor salonu tadilatı ve yapımı, Atatürk köşesi ve halı saha kazandırılması gibi geniş yelpazede birçok destek verdik. Sizlerle ulvi hedeflerimize ulaşmak için her zaman hizmet ve yatırımlarımızın devam edeceğinden kuşkunuz olmasın. İnsandan yana ve insana hizmetten yana yapılacak her şeyde karamsarlığa kapılmadan, çağdaş dünyayla bütünleşme yolunda yorulmadan ilerleyeceğiz. Birinci yarıyılın sona ermesi nedeniyle göz bebeğimiz siz öğrencilerimizin ve sizleri hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin iyi bir yarıyıl tatili geçirmelerini, başarılarının ve azimlerinin artarak devam etmesini temenni ediyor, iyi tatiller diliyorum” diye konuştu.