Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi Mustafa Kemal'in gazi topraklara teşriflerinin, Anteplilerin işgalci güçlere karşı kazandığı destansı zaferi onurlandırdığını bildirdi.

Gazi Mustafa Kemal'in Gaziantep'e teşriflerinin 86'ncı yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şahin, Anteplilerin kısıtlı imkanlarla Fransızlara karşı mücadele ederek kahramanlık destanı yazdığını belirtti.

Şahin, “Atalarımızın yazdığı kahramanlık destanı, 6 bin 317 evladını şehit vererek hiçbir yerden yardım ve destek almadan ‘Ölürsem Şehit, Kalırsam Gazi olurum' inancıyla Ayıntap'ı düşman işgalinden kurtararak yazılmıştır. Bu özverili direnişi, Gazi Mustafa Kemal tarafından Gaziantep'in kurtuluşunun 15'inci yıldönümünde çektiği telgrafta ‘Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü, Gazianteplileri kahramanlık örneği olarak alabilir' iltifatıyla takdir edilirken, Yüce Meclisimiz de şehrimizi ‘Gazi' unvanıyla taçlandırmıştır. Gazi topraklara, gazi Mustafa Kemal'in teşrifleri, destansı zaferimizi onurlandırmıştır. Milli mücadele ruhundan gelen kahramanlık mirasını yüreklerinde taşıyan Gazi Şehirliler, milli birlik ve bütünlüğün, hürriyet ve bağımsızlığın yılmaz bekçileri olarak her zaman aziz milletimize bayraktarlık yapmaya devam edecektir. Gaziantep'imizi bütün alanlarda geliştirmek ve kalkındırmak, refah düzeyini yükseltmek için milli mücadele ve cumhuriyetimizin kuruluş ruhuna sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Bu vatanı bizlere canları pahasına miras bırakan kahraman şehitlerimize ve onur abidesi gazilerimize karşı en büyük görev ve sorumluluğumuzu ancak bu suretle yerine getirebiliriz. İnanıyorum ki Gazi Şehrin gazi torunları üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirecek, elde ettikleri başarıları daima yineleyecek, tarihinden aldığı güçle 80 kardeş ilimize örnek olmaya devam edeceklerdir” ifadelerini kullandı.

Şahin, 86 yıl önce bugün Anteplilerin milli mücadele sırasında yazdığı kahramanlık destanını yakinen bilen ve bu mücadeleyi takdir eden Gazi Mustafa Kemal, Gazi şehirde büyük bir coşkuyla karşılandığını, şehir meclisi kararıyla Gaziantep nüfusuna kaydedildiğini, iki gazinin ayrılmamak üzere bir araya geldiğini aktardı.

Şahin mesajının devamında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimizi teşriflerinin 86'ncı yıl dönümü vesilesiyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, dün olduğu gibi bugün de vatan için gövdesini siper etmekten, canını vermekten kaçınmayan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.