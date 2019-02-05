Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin:

Fatma Şahin, makamında Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Mezine Sırakaya ve yönetimini ağırladı. Şahin ile Sırakaya, kadının spordaki yerini konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin, “Kadınlarımızın sporun içinde olması özellikle de tribünlerde olması çok sevindirici. Şehrimizi sporun başkenti yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah Gaziantep, sporun başkenti olacak. Farklı mahallelerde 17 spor tesisi, hayata geçecek. Bu tesisler son teknolojik gelişmeler ışığında hazırlanacak, bünyesinde tüm spor alanlarını barındıracak” dedi.

Başkan Şahin, konuşmasının devamında kadının sporda daha çok görev alması gerektiğini belirterek, “Kadınlarımız bu işin mutfağında olursa çok daha başarılı olacağımız inancındayım. Gazi şehrimizin örnek yaşanabilir bir kent haline getirmek için her alanda var olmamız ve çalışmamız gerekiyor. Takımlarımızı tribünlerde yalnız bırakmayarak destek verdiğiniz için bir kadın olarak sizinle gurur duyuyorum. Kadın taraftarlarımıza tam destek vereceğimden hiç şüpheniz olmasın” diye konuştu.

Gazişehir Kadın Taraftarlar Derneği Başkanı Mezine Sırakaya da spora ve kadına verdiği destekten ötürü Belediye Başkanı Şahin'e teşekkür ederek, Gazişehir Futbol Kulübü'ne hep beraber kadınlar olarak sahip çıkacaklarını kaydetti.