Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 500 kilometre arazi yolu açtı

Büyükşehir, 2014-2018 yılları arasında 9 ilçeye bağlı kırsal mahallelerde yaklaşık 500 kilometre uzunluğunda yeni arazi yolu açtı.

Büyükşehir belediyelerinin hizmet sınırlarını il sınırları olarak değiştiren 6360 sayılı Büyükşehir Yasası kapsamında hizmet ağı genişleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ağırlaşan hizmet yükünü kurduğu güçlü ekibiyle sırtladı, hizmette aksamalara izin vermedi. Son 4 yıl içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibi, kırsal bölgelerde kangrenleşen arazi yolu sorununa el attı.

Kırsalda arazi yolu talebini karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, arazilerine ulaşmakta güçlük yaşayan kırsaldaki vatandaşlar çaresiz bırakmadı. Açılan arazi yolunu kullanarak traktörleriyle arazilerine ulaşan kırsal mahalleliler, topraklarını işleyerek yerel ve ulusal ekonomiye katkı sunuyor. Merkez ilçe Şehitkamil ve Şahinbey ilçesinin yanı sıra Nizip, İslahiye, Nurdağı, Araban, Oğuzeli, Yavuzeli, Karkamış ilçesine bağlı kırsal mahallelerde 500 kilometre yeni arazi yolu açan büyükşehir belediyesi, çiftçilerin takdirini kazandı.

Bakırca mahallesi çok memnun

Yavuzeli ilçesine bağlı Bakırca kırsal Mahallesi Muhtarı Muharrem Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yaz döneminde yaklaşık 5 kilometre arazi yolunun açıldığını bildirdi.

Büyükşehir belediyesine teşekkür eden Çiftçi, “Mahallemizde bayağı bir arazi yolu çalışması oldu, arazi yollarımız açıldı. Daha önce arazilerimize geçemeyecek durumdaydık. Çok şükür büyükşehir belediyemizin katkılarıyla arazi yollarımız çok güzel oldu, sıkıntılarımızdan kurtulduk. Başarılı çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bakırca Mahalle sakinleri ise, arazi yolu açma çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ağır kış şartları sonucu yeni açılan arazi yolunun bozulmaması için yollara kilit taşının döşenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kırsalın arazi yolu ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde yeni arazi yolu açma çalışmalarına devam edecek.