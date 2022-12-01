Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sosyal medyada birinci sırada

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesapları Kasım ayı verilerine göre 30 büyükşehir belediyesi içerisinde en fazla etkileşim alan belediye oldu.

Yapılan sosyal medya kullanım performans analizine göre sosyal medya hesaplarının paylaşımlarına gelen beğeni, yorum, retweet ve paylaşım sayılarının istatistiklerinde Kasım ayında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube platformlarında 711 iletisi 675 bin 217 etkileşim alarak birinci oldu.

Gaziantep Büyükşehir'i Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi takip etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi 4'üncü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5'inci, İzmir Büyükşehir Belediyesi ise listede 6'ncı sırada yer aldı.

Başkan Şahin sosyal medyada en fazla etkileşim alan başkanlar arasında!

Kasım ayı Büyükşehir Belediye Başkanları Sosyal Medya Analiz Raporu'na göre ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Twitter, Instagram ve Facebook sosyal medya hesapları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından toplamda 2 milyon 897 bin 398 etkileşim alarak 3'üncü oldu.

Başkan Fatma Şahin'in sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolar ise 22 milyon 101 bin 159 toplam izlenme sayısına ulaşarak Kasım ayında en fazla izlenme sayısı elde eden 2'nci belediye başkanı oldu. Raporlamada ayrıca Kasım ayında büyükşehir belediyelerinin sosyal medya hesaplarında en çok etkileşim alan ileti Gaziantep Büyükşehir'in Instagram hesabındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın GAZİRAY'ın ve yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışı töreni ile ilgili paylaşımı oldu.