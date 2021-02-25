Gaziantep Büyükşehir coğrafi işaretleme alanında ödül aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Ardahan'da düzenlenen Şehir Ödülleri Türkiye 2020'de Koruma Ödülleri kategorisi Coğrafi İşaretleme konusunda ödüle layık görüldü.

Kentin kültürünü, mutfağını ve değerlerini korumak amacıyla yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ulusal ve uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekiyor. 2015 yılında Gastronomi dalında UNESCO kreatif Şehirler Ağına giren Gaziantep Mutfağının eşsiz lezzetlerinin korunması ve tescillenmesi ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı tarafından yürütülen başarılı çalışmalar kapsamında kurtuluşunun yüzüncü yılı münasebetiyle Ardahan'da yapılan Şehir Ödülleri Türkiye 2020'de ödüle layık görüldü.

“Koruma Ödülleri” kategorisi “Coğrafi İşaretleme” alanında kazanılan ödülü, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Yaşayan Şehirler Platformu Başkanı Alper Akın'dan aldı.

Gastronominin başkenti Gaziantep'in değerlerini korumak için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar neticesinde en son şehir mutfağına ait yöresel lezzetlerden Gaziantep Küşleme Kebabı, Gaziantep Malhıtalı (Mercimekli) Köftesi ve Gaziantep Öz Çorba'nın coğrafi işaret tescilini gerçekleştirdi. Bu tescille beraber 40 coğrafi işaret ve 1 geleneksel ürün ile Türkiye'de en fazla tescilli ürüne sahip olan il unvanını korudu.