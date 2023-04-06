Gaziantep Büyükşehir, deprem müzesi için çalışmalara başladı

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden en yoğun hasarı alan Nurdağı'nda yapılacak Deprem Müzesi, içinde depremde kaybedilen vatandaşların anılarını yaşatırken, deprem konusunda eğitimler de verecek. Deprem Müzesi, deprem afetini bir kez daha anlatırken dersler çıkarılmasını sağlayacak, afetin gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılacak deneyim ve eğitim merkezi olacak.

Vatandaşlar Öğrenciler ve bilim dünyasından insanları buluşturacak müzede deneyimleme, eğitim, anma ve kütüphane araştırma merkezi yer alacak.

Bölgenin içinde bulunduğu jeolojik yapı ve yaşanan sismolojik olayın vatandaşların anlayacağı şekilde anlatılacağı müze için yıkılmış, hasarlı ve ayakta kalan binaları kapsayan Nurdağı ilçe merkezinde 10 bin metrekarelik alan belirlendi. Alanda deprem simülasyonlarıyla deprem anı ve sonrası yapılması gerekenlerde vatandaşlara aktarılacak.

Gürsel: “deneyim ve eğitim merkezi olacak”

Yürütülen müze çalışmaları hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürü Serdar Murat Gürsel, depremin yaralarının sarılmasının ardından yeni bir fikir olarak müzenin ortaya çıktığını belirterek, “Burada yaşanılan kayıplarımızın anılarını, depremin ortaya çıkardığı mekânsal, fiziksel görüntüleri, yaşanan depremle oluşan bütün tahribatı ve bunun neticesinde daha doğrusu için nasıl yapım tekniklerinin kullanılması gerektiği hakkında bir deneyim ve eğitim merkezi olacak deprem müzesi fikri ön plana çıktı. Depremde yaşanan kayıplar, kayıplarımızın anıları, depremin oluşturduğu mekânsal tahribat ve bunun neticesinde daha doğru yapım teknikleri, olayın jeolojik ve sismolojik hikayesini anlatacak noktalar oluşacak. Simülasyonlarla oraya gelecek vatandaşların ne yapması gerektiğini anlatan çok güzel bir deneyim merkezi kuruyor olmanın heyecanı yaşıyoruz” dedi.

11 il içerisinde depremde oransal olarak en fazla kaybın Nurdağı'nda yaşandığını söyleyen Gürsel, “Bu müzenin Nurdağı'nda yapılması bize en doğru fikir olarak geldi. Bununla ilgili toplantı ve deneyim paylaşımı, sözlü arşiv çalışmaları devam ediyor. Bu hususla anlatılacak her şeyi almayı hedefliyoruz. Müzenin yapımıyla beraber herkesin bu konuda dersler çıkartacağı, bütün vatandaşların, okullardaki öğrencilerin, Türkiye'nin tüm bölgelerinden bölgemize gelecek vatandaşların burayı ziyareti ile bu anma ve deneyimleme merkezi olan müzemize bekleyeceğiz. Burada dersler çıkartarak gelecek nesillere işin doğrusu nasıl yapılır konusunda göstermek adına güzel bir proje olacağına inanıyorum" diye konuştu.