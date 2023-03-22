Gaziantep Büyükşehir, geleneksel iftar sofralarını kuruyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan'da geleneksel iftar sofralarını bu sene kent merkezinde 5 noktada ve Nurdağı ile İslahiye'ye kuracak. Büyükşehir Belediyesi ayrıca 200 bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Ramazan ayında ilk iftara saatler kala Büyükşehir Belediyesi, iftar sofraları için hazırlıklarını tamamladı. Gaziantep genelinde günlük 20 bin kişiye iftar yemeği ikram edilecek. Talepler doğrultusunda günlük iftarlık yemek sayısı artacak. Şehir merkezinde bu yıl 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, Bosna Hersek Parkı içinde, Karataş'ta, Düztepe Çamlık Parkı içinde ve Talat Özkarslı Spor Salonu önünde kurulan çadırlarda Gazi şehirliler iftarlarını yapabilecek.

Depremden etkilenen ilçelerde iftar çadırları kurulacak

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde bu yıl Ramazan ayında yaralar sarılırken iftar çadırlarıyla vatandaşlar oruçlarını beraber açacak. Hasar gören ilçelerin çeşitli noktalarında iftar sofraları kurulacak.

Bu sene 200 bin gıda kolisi dağıtılacak

Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayında ‘Paylaştıkça artan bereket' sloganıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Gaziantep il genelinde 200 bin gıda kolisi dağıtımı yapılacak.

“Vatandaşlarımızı, çadırlarımıza, iftara bekliyoruz”

Konu hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy, kurum olarak her Ramazan'da geleneği yaşatmak için çadırların kurulduğunu aktararak, “Bu yıl depremin olmasından dolayı daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için özellikle şehir merkezinde 5 noktada çadırlarımızı kurduk. Bunlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, Bosna Hersek Parkı içinde, Karataş'ta, Düztepe Çamlık Parkı içinde ve Şehreküstü'de olacak. 28 gün boyunca çadırlarımız vatandaşların hizmetinde olacak. Bu manevi iklimde vatandaşlarımızı, çadırlarımıza, beraber iftar yapmak için davet ediyoruz. Ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla bu yıl 30 mahallede her gün bir mahallede olacak şekilde sokak iftarı geleneğini sürdürmek istiyoruz. Depremde en fazla zarar gören iki ilçemiz var. Bu ilçelerde farklı noktalarda vatandaşlarla iftar çadırlarında beraber olacağız” dedi.

“Sıkıntıların üstesinden geleceğiz”

Genel Sekreter Yardımcısı Aksoy konuşmasının devamında daha fazla insana ulaşmak için gıda paketlerinin sayısının arttığına değinerek, “200 bin gıda paketi bu şehirde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılacak. Bu manevi iklimde Ramazan ayının özellikle vatandaşlarımızın acıları için birlikte kenetlenerek, tek yürek halinde sıkıntıların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Gıda paketleri için ALO 153 üzerinden başvuru aldık. Şu an 100 binden fazla başvuru var. Biz onların ihtiyaçlarını teker teker evlerine ulaştıracağız her yıl olduğu gibi. Talepler gelmeye devam ediyor” diye konuştu.