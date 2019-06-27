Gaziantep Büyükşehir Karate Takımı, Türkiye Şampiyonasında iddialı

Bu yıl Gaziantep'te 3'üncüsü düzenlenen “Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası”na iddialı bir takım ile katılan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı, turnuvadan dereceyle dönmek istiyor.

Bugün Karataş Spor Salonu'nda 54 şehirden bin 600 sporcunun katılımı ile başlayan turnuvaya 15 sporcu ile katıldıklarını ifade eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Karate Takım Antrenörü Abdulkadir Akkurt, “Bugün burada 54 ilden bin 600 sporcu misafir ediyoruz. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak 15 sporcuyla bu turnuvaya katılıyoruz. Geçen yıl aynı turnuvada 4 madalya almıştık. Ondan önceki turnuvada 3 madalyayla döndük. Bu seferki hedefimiz 6 veya 7 madalya. İnşallah bunların rengi de altın olur” dedi.

Bu maçların sonucunda ilk 4'e giren sporcuların daha sonra Karate Milli Takım aday kadrosuna alınacağını belirten Akkurt, “Daha sonra her sıkletten bir kişi ülkemizi dünya şampiyonasında temsil edecek. Zor bir süreç ve tüm sporcularıma güveniyorum. Ev sahipliğinin avantajını kullanarak mücadele edeceğiz. İyi bir turnuva geçirip başarılı olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Akkurt, kendilerine bu ev sahipliğini sunan Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile ekibine teşekkür etti.

Dünya Şampiyonasına katılmak istiyorlar

Büyükşehir'in başarılı sporcusu Eren Akkurt ise, Gaziantep'te Türkiye Şampiyonası'nın olmasının kendileri açısından avantajlı bir durum olduğunu belirterek, “Şampiyonanın kendi şehrimizde olması bizim için çok önemli. Yol yorgunluğumuz olmayacak. Bu yüzden şanslıyız ama gevşemek de yok. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Oraya gidebilmek için elimizden geleni yapacağız. Ben 21 yaş altı 75 kiloda mücadele edeceğim. Buradaki hedefim Türkiye şampiyonu olmak. Buradan da milli takım seçmelerine katılıp Dünya Şampiyonasına katılmayı hedefliyorum” diye konuştu.

Genç Bayanlar 59 kiloda mücadele eden Ayşe Dilek Direkçi de, “2017 yılında Gaziantep'te yine Türkiye Şampiyonası olmuştu. Burada derece yapamamıştım. Bu organizasyonu ikinci bir şans olarak görüyorum. Milli takım seçmelerine adımı yazdırıp oradan galip olarak gelmeyi hedefliyorum. Tüm sporculara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, 3 gün devam edecek olan “Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası” pazar günü final yarışmaları ile son bulacak.