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Gaziantep Büyükşehir sosyal medyada üst sıralarda

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Eylül ayında Facebook, Twitter ve Instagram platformlarında aldığı 566 bin 560 etkileşimle, Türkiye’de bin 397 belediye arasında sosyal medya etkileşim performansıyla ikinci oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Eylül ayında Facebook, Twitter ve Instagram platformlarında aldığı 566 bin 560 etkileşimle, Türkiye'de bin 397 belediye arasında sosyal medya etkileşim performansıyla ikinci oldu.


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yerel yönetiminde oluşturduğu yenilikçi anlayışla çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya platformlarında en çok takip edilen belediyeler arasında üst sıralarda yer alıyor, etkileşim ve takipçi sayılarıyla dikkat çekiyor. Büyükşehir icraatlarının paylaşıldığı hesaplar, Gazi şehirliler tarafından sürekli beğenilerek takip ediliyor. Bu kapsamda yapılan Eylül Ayı Sosyal Medya Kullanım Performans Analizi'ne göre bin 397 belediye arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin toplamda 576 iletisi, Facebook'ta 124 bin 475, Instagram'da 228 bin 668, Twitter'da ise 213 bin 204 etkileşim alarak ikinci sıraya yerleşti.


İnteraktif içeriğiyle sevilerek takip edilen Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarında kurum icraatlarının yanı sıra çekilişler, yarışmalar düzenleniyor. Vatandaşların istek ve şikâyetlerinin de geri çevrilmeyip ilgili makamlara iletilerek kurumlarla köprü oluşturuyor. Performans analizinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ardından ikinci olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni, Antalya Büyükşehir Belediyesi takip etti.

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