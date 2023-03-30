Gaziantep Büyükşehir'in Haydi büfeleri, şarküteri ürünlerinin satışına başladı

Geçtiğimiz yılın eylül ayında ekmek satışına başlayan ve şu anda 35'i şehir merkezinde, 3'ü Nizip'te olmak üzere toplamda 38 noktada hizmet veren HAYDİ büfeleri, satış menüsüne ekmeğin yanı sıra yumurta, yoğurt ve peynir ürünlerini de ekledi.

Büyükşehir Belediyesi HAYDİ Proje Sorumlusu İbrahim Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak ekmek, peynir, yoğurt ve yumurta gibi temel gıda maddelerine halkın uygun fiyata ulaşması için yola çıktıklarını belirterek, “35'i kent genelinde kurulan, 3'ü ise Nizip'te hizmet veren HAYDİ büfelerimizde kısa zaman önce ekmeğin yanı sıra peynir, yoğurt ve yumurtanın satışına da başlanıldı. Uyguladığımız fiyat politikasıyla piyasayı regüle etmeyi planlıyoruz. Büfelerimizdeki ürünleri, fiyat ve kalite açısından belli bir standartta tutmayı hedefliyoruz. Halkın büfelerdeki şarküteri ürünlerinin satışına olumlu bakıyor. Çünkü burada satışa sunulan ürünlerin fiyat ve kalite standardı yüksek. Büfedeki ürünlerimizin fiyatları piyasaya göre uygun. HAYDİ büfelerimizin sayısını planlayarak artırmayı sürdüreceğiz, böylece vatandaşımıza sunduğumuz bu hizmetin ağı da daha da genişlemiş olacak” dedi.