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Gaziantep çok sayıda silah ele geçirildi

Gaziantep’te yapılan çalışmalarda çok sayıda tabanca, tüfek ve pompalı ele geçirildi.

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda çok sayıda tabanca, tüfek ve pompalı ele geçirildi. Toplamda 5 şüpheli şahıs yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri tarafından suç ve suçlulara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada, 2 şahıstan birer ruhsatsız tabanca ile 11 adet fişek, 3 ayrı şahıstan birer ruhsatsız pompalı av tüfeği ve üç adet tüfek fişeği olmak üzere toplam 2 ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek ve 14 fişek ele geçirildi.


Yakalanan 5 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

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