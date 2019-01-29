Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Gaziantep'in değerlerine sahip çıkıyor

Gaziantep'i geliştirecek ve daha ileriye götürecek her proje destek vereceklerini vurgulayan ve kentin değerlerine sahip çıkmayanların karşısında duracaklarını açıklayan Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Özaygut, “Gaziantep'in değerlerine sahip çıkmayan kim olursa olsun, bizde onlara sahip çıkmayacağız” dedi.

Özellikle ulusal ve uluslararası platformlarda Gaziantep ve Gaziantepliler için bu eşsiz memleket için pozitif ivme kazandıracak projelerinin, planlarının ve güzel düşüncelerinin olduğunu belirten Özaygut, “İçimizdeki Gaziantep sevdasını göstermenin yolunun memleketimizin var olan değerlerini korumaktan ve değerlerine değer katmaktan geçtiğinin farkındayız” ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında kentle ilgili paylaşımlarda bulunan Özaygut, “Gaziantep ile ilgili bir anınızı söylemelerini istesek hemşehrilerimiz o kadar çok bildirimde bulunur ki maalesef bu değerler günümüze bakıldığında kalmadı. Memleketimize bu değerleri kazandırmak için Gazianteplilerin birbirine destek olmaları tüm alanlarda geri durmadan en ön saflarda şehrimize sahip çıkmaları sorunlara ortak olmaları, mutlulukları paylaşmaları gerekmektedir. Bizler Gaziantep lobisini canlandırmak için var gücümüzle sonuna kadar yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

Özaygut ayrıca, “Faal bir sivil toplum kuruluşu olarak Gaziantepimize hizmet vermek için planladığımız hedeflere bir adım daha yaklaşması için bizler elimizi değil bedenimizi taşın altına koymuşken Gaziantep değerlerine sahip çıkmayan kim olursa olsun biz de onlara sahip çıkmayacağız” diye konuştu.