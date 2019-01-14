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Gaziantep Dernekler Konfederasyonu iyilik mağazası açtı

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Kadın Kolları Başkanlığı, toplumsal destek ve dayanışmayı arttırmak için iyilik mağazasını açtı.


Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Başkanı Hasan Özaygut, etkili bir sivil toplum kuruluşu olmanın şartlarını, toplumun her kesimini kucaklamaktan, toplumsal sorunlara sırt çevirmeden sorumluluklarının farkında olarak çözüm üretmekten geçtiğini bu bağlamda hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturan “İyilik Mağazası”nı açtıklarını dile getirdi. Özaygut, “ İhtiyaç sahibi ailelerin giyim, gıda, kırtasiye yardımlarından ücretsiz şekilde yararlanabileceği “İyilik Mağazası'nın” hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturmak ve ihtiyaç sahibi ailelerin yalnız olmadıklarını hissettirip toplumsal dayanışmanın ve desteğin artırılması hedefliyoruz" dedi.


GDK Genel Başkanı Özaygut, Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Kadın Kolları Başkanlığının başlattığı bu iyilik harekatının pilot bölge olarak Gaziantep'ten başladığını ve bu projenin tüm Türkiye'de yapılacağını sözlerine ekledi.

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