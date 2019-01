Gaziantep Dernekler Konfederasyonu'ndan Doğu Türkistan çağrısı

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu üyeleri Başkan Hasan Özaygut öncülüğünde bir araya gelerek Doğu Türkistan'da yaşanan acılar ve oradaki halka yapılan zulümlerle ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlere dünyanın her yerinden olduğu gibi Türkiye'den de tepki gösterilmeye devam ediyor. Yaşanan acı manzara ile ilgili bir basın açıklaması yapan Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Başkanı Hasan Özaygut, “Değerli Türk milleti, bugün burada Çin'in Sincar Uygur Özerk Bölgesi olarak adlandırdığı Doğu Türkistan'da soydaşlarımıza, din kardeşlerimize neredeyse 250 yıldır süregelen ve son yıllarda ayyuka çıkmış olan günümüzün en sistematik, en acımasız ve devlet politikası haline getirilmiş, insan onurunu ve haysiyetini ayaklar altına alan soykırımını Gaziantep Dernekler Konfederasyonu olarak siz değerli hemşehrilerimiz aracılığı ile Anadolu'nun bağrından tüm dünyaya haykırmak, soydaşlarımızın yalnız olmadıklarını Çin Devleti'ne ve oradaki katliama karşı üç maymunu oynayan başta İslam ülkeleri ve Birleşmiş Milletlere sesimizi duyurmak için toplanmış bulunmaktayız. 21.yüzyılda bir millet kan ağlarken bütün dünya bu hayasız, bu alçakça zulmü seyretmektedir ve ne yazık ki, adı Türkistan olan bu devlette yaşanan bu katliamdan milletimizin büyük çoğunluğunun haberi dahi yoktur. Doğu Türkistan'da evlerinden, yurtlarından edilmiş milyonlara, katledilen canlara kimsenin gözlerini kapatma hakkı yoktur. Türkmen soydaşlarımız toplama kamplarında tecrit altında tutulmakta, türlü işkencelere maruz bırakılmaktadır. Birleşmiş Milletler Temel İnsan Hakları Sözleşmesi, Soykırımın Önlenmesi ve Savaş Suçlularının Cezalandırılması Sözleşmesi ve Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi ile tüm insanların can ve mal güvenliğini teminat altına almıştır. Oysa bugün Birleşmiş Milletlere üye devletlerin gözleri önünde Müslüman kanı akıtılmakta, soydaşlarımıza yönelik insanlık suçu işlenmektedir. Doğu Türkistan'da akıtılan bu kanı durdurmak, yaşanan insanlık dramına son vermek insanlığın üzerine düşen tarihi bir sorumluluktur. Bizler bugün buradan Gaziantep Dernekler Konfederasyonu olarak gözden uzak olan ama gönülden uzak olmayan Türkistan'daki soydaşlarımıza seslenerek her fırsatta ve her platformda sizlerin haklı davasını dile getireceğimizi ve savunucusu olduğumuzu söylüyoruz. Yüce Türk milleti, soydaşını din kardeşini bu karanlık günde yalnız bırakma, tarihimizde kara bir leke olarak anılmasına izin verme. Peygamber Efendimizin buyurduğu üzere, “Müslüman, Müslümanın kardeşidir” ve biz de tüm Müslüman ülkelere seslenerek diyoruz ki din kardeşini sahipsiz bırakma. Buradan bir kere daha tüm dünyaya sesleniyoruz. Bağımsız uluslararası kuruluşların da teyit ettiği bu baskı, zulüm ve katliamlara karşı uluslar arası toplumu, bu konuya duyarlı davranmaya, konuyu gündeme alıp çözüm üretmeye davet ediyoruz. Aksi halde sessiz kalınıp, sümen altı edilerek işlenen bu insanlık suçuna, bu vahşete her kurumun, örgütün ve ülkenin ortak olacağını ve gelecek nesillere bu insanlık ayıbını miras olarak bırakacağını söylüyoruz. Biz Gaziantep Denekler Konfederasyonu olarak Anadolu'nun bağrından yüce Türk milleti adına tekrar tekrar söylüyor ve haykırıyoruz. Türk milleti olarak buradayız, soydaşlarımıza ve din kardeşlerimize yapılan zulme karşı dimdik ayakta, kıyamdayız. Haklının yanında, haksızın karşısındayız. Bu sebeple 19. Ocak 2019 Cumartesi günü saat 13.00'da Gaziantep Yeşilsu Parkında basın açıklaması yapacağız. Bu anlamlı günde tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.