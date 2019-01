Gaziantep Dernekler Konfederasyonundan Doğu Türkistan Tepkisi

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Doğu Türkistan'da yaşanan olaylar hakkında basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında, Çin devletinin Doğu Türkistan'da soykırım yaptığı ve dünyanın bu olaylara sessiz kalındığının altı çizildi.

Ellerinde pankart taşıyan gurup Doğu Türkistan'da yapılan zulme tepki göstererek sloganlar attı. Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Bölge Başkanı Mehmet Ali Kuş'un yaptığı basın açıklamasında, Türk soyundan olan Doğu Türkistan vatandaşlarının yalnız bırakıldıklarını ve bu olaylara karşı din kardeşleri olan Müslüman ülkelerin sessiz kaldığını belirterek, herkesin zulme karşı tepki göstermeye çağırdı.

“Gaziantep Dernekler Konfederasyonu olarak kınıyoruz”

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Bölge Başkanı Mehmet Ali Kuş, soydaşlarının ve din kardeşlerinin yalnız olmadıklarını belirterek, “Soydaşlarımıza ve din kardeşlerimize neredeyse 250 yıldır süregelen ve son yıllarda ayyuka çıkmış olan günümüzün en sistematik, en acımasız ve devlet politikası haline getirilmiş soykırımını Gaziantep Dernekler Konfederasyonu olarak kınıyoruz. Soydaşlarımızın yalnız olmadıklarını, zalim Çin devletine ve oradaki katliama üç maymunu oynayan başta İslam ülkeleri ve Birleşmiş Milletlere sesimizi duyurmak için toplanmış bulunmaktayız.21.yüzyılda bir millet kan ağlarken bütün dünya bu hayasız, alçakça zulmü seyretmektedir. Ne yazık ki adı Türkistan olan bu devlette yaşanan katliamdan milletimizin çoğunun haberi dahi yoktur. Doğu Türkistan'da evlerinden, yurtlarından edilmiş milyonlara, katledilen canlara kimsenin gözlerini kapatma hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

“Haklının yanında haksızın karşısındayız”

Türkmen soydaşlarının toplama kamplarında tecrit altında olduklarını ve işkencelere maruz kaldıklarını belirten Kuş, “Birleşmiş Milletler, temel insan hakları sözleşmesi, soykırımın önlenmesi ve savaş suçlularının cezalandırılması sözleşmesi, siyasi ve medeni haklar sözleşmesi ile tüm insanların can ve mal güvenliğini teminat altına almıştır. Oysa bugün Birleşmiş Milletlerine üye devletlerin gözleri önünde Müslüman kanı akıtılmakta, soydaşlarımıza yönelik insanlık suçu işlenmektedir. Doğu Türkistan'da akıtılan bu kanı durdurmak insanlığın üzerine düşen tarihi bir sorumluluktur. Bizler Gaziantep Dernekler Konfederasyonu olarak gözden uzak olan ama gönülden uzak olmayan Türkistan'daki soydaşlarımıza seslenerek her fırsatta, her platformda sizlerin haklı davasını dile getireceğimizi ve savunucusu olduğumuzu söylüyoruz. Yüce Türk milleti; soydaşını, din kardeşini bu karanlık günlerde yalnız bırakma. Tarihimizde kara bir leke olarak anılmasına izin verme. Peygamber efendimizin buyurduğu üzere Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Tüm Müslüman ülkelere seslenerek din kardeşini sahipsiz bırakma diyoruz. Uluslararası toplumu bu konuya karşı duyarlı olmaya ve konuyu gündeme alarak çözüm üretmeye davet ediyoruz. Biz Gaziantep Dernekler Konfederasyonu olarak tekrar haykırıyoruz Türk milleti olarak buradayız. Soydaşlarımıza ve din kardeşlerimize dimdik ayakta duracağız. Haklının yanında haksızın karşısındayız” diye konuştu.