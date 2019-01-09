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Gaziantep Dernekler Konfederasyonu'ndan sokak hayvanları projesi

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Bölge Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Eryılmaz son günlerde gündem olan sokak hayvanları ile ilgili "Sokak hayvanları sahipsiz değildir" adında bir projeyi hayata geçirdiklerini açıkladı.

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Bölge Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Eryılmaz son günlerde gündem olan sokak hayvanları ile ilgili "Sokak hayvanları sahipsiz değildir" adında bir projeyi hayata geçirdiklerini açıkladı.


Sokak hayvanlarının yoğun kış şartlarında her canlı gibi zor zamanlar geçirdiğini vurgulayan Eryılmaz, yapacakları proje ile hayvanlara yardımcı olmayı amaçladıklarını açıkladı. Proje ile sokak hayvanlarının da birer canlı olduğunu ve onların da el uzatılmaya ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Eryılmaz, amaçlarının onlara ulaşmak olduğunu aktardı. Proje hakkında da açıklamalarda bulunan Eryılmaz, "Her yıl açlıktan ve soğuktan bir sürü canlı hayvan ölüyor. Bu yüzden belirli noktalar belirleyip bu noktalara mama kapları ve su kapları koyarak bir nebze de olsa onlara yardım elimizi uzatarak insanlık adına güzel bir çalışma yapacağız. İlerleyen süreçlerde onlara yuvalar yaparak belirli noktalara soğuktan üşümemeleri için barınacak yerler temin etmeyi hedefliyoruz. Hayvan deyip ötekileştirmeden onları sahiplenen bir Gaziantep Dernekler Konfederasyonu var. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Bu proje sürecinde bizlere maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Bölge Başkanımız Mehmet Ali Kuş'a ve yönetim kurulu üyelerine ve ayrıca çok kıymetli Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyelerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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