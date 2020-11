Gaziantep e-spor turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla belediye binası önünde ödül töreni düzenlendi.

"Spor Dostu Kent” anlayışından hareketle Türkiye'de sportif faaliyetlerinin merkezi konumuna gelen Gaziantep için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu iş birliğinde organize ettiği PES 2020 Turnuvası'nın ödül töreni gerçekleştirildi. Toplamda 455 kişinin katıldığı turnuvada finale kalan 8 sporcuya bisiklet hediye edildi.

"Sporun her dalıyla gençlerimize ulaşmalıyız"

Ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Çok önemli bir günde 10 Kasım'da gençlerimize ödül töreni düzenlemenin ayrı bir mutluluğunu yaşıyorum. Bugünün öneminin yanı sıra dünyanın önemli bir dönemeçten geçtiğinin hepimiz farkındayız. Pandemiden kurtulmak ve sağlıklı ortama geçmeyi hepimiz istiyoruz. Ancak bir taraftan da hayatımızı önlemler eşliğinde devam ettirmemiz gerekiyor. Spor Kenti Gaziantep'te sporun her çeşidini desteklemek için yoğun gayret gösteriyoruz. Gençlerimize baktığımız zaman gözlerinde büyük bir aşk var. Kalplerinde büyük bir heyecan var. Bunu görebiliyoruz. Geleceğimiz gençlerimizle emin ellerde. Sporun her dalıyla gençlerimize ulaşmak istiyoruz. Onların bilgi ve becerilerine ilişkin taramalar yaparak ideal olan spor dalına yönlendirme çabası içerisindeyiz. Bugün kentin her ilçesinde yaptığımız yüzme havuzları, kapalı spor salanları aracılığıyla gençlerimize spor yapma fırsatı veriyoruz” dedi.

Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu ise, "Gerçekleştirilen turnuvanın ulusal ve uluslararası alana yayılmasına yönelik istek ve talepler aldık. Turnuvanın sürdürülebilirliğine ilişkin Başkan Fatma Şahin'in bizlere talimatı oldu. E-Spor yeni gelişen bir federasyon ancak salgın sürecinde gençlerimizin birbirlerini ifade ettiği en güzel aktivitelerden biri olarak görülüyor” diye konuştu.

Dereceye girenlerin ödüllerinin de verildiği törende Başkan Fatma Şahin 1'incilik kürsüsüne oturan Kubilay Hallaç, 2'nci Kayra Özçalışkan ve 3'üncü Hasan Bakkaloğlu'na kupalarını verdi. Ödül töreninin ardından günün anısına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, derece alan yarışmacılarla fotoğraf çektirdi.