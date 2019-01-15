Gaziantep eğitim camiası HKÜ'nün akşam yemeğinde buluştu

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen akşam yemeğine;HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Arıöz, HKÜ Genel Sekreteri Ümit Şahnaoğlu, Gaziantep eğitim camiası kolej müdürleri, kurucuları, öğretmenleri ve dershane yöneticileri katıldı. Eğitimin çok önemli bir olgu olduğundan söz edilen yemekte, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin fiziki, sosyal, kültürel ve beşeri yapısı da anlatıldı.

“HKÜ bölgenin yüzük taşı”

Eğitim camiasının bir araya geldiği akşam yemeğinde konuşan HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, Gaziantep ve Hasan Kalyoncu Üniversitesinin eğitim modeline değindi. Gaziantep'in girişimci ruhlu bir şehir olduğunu söyleyen Sözen, HKÜ'nün de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan araştırmalara göre girişimci ve yenilikçi olarak kabul edildiğini dile getirdi. Hasan Kalyoncu Üniversitesinin fiziksel, sosyal, kültürel imkanlarından bahseden Edibe Sözen, ‘‘Üniversitemizin, YÖK'ün belirlemiş olduğu endekse göre beş ayrı alanda yükseldiğini görüyoruz. Sanayi, patent, ticari ürün üretimi, iş birliği içeresinde çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bölgenin ilk vakıf üniversitesiyiz. Bir vakıf gibi hareket etmeye çalışıyoruz. Bunu burada on yıldır canlandırmış olmaktan son derece memnunuz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi bölgenin yüzük taşı'' dedi.

Eğitimde yeni model: 2023 vizyonu

Eğitimde alanında yapılan gelişimlerin, Gaziantep ve eğitimciler için önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Edibe Sözen, ‘‘Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimde yeni şeyler yapılacağına dair 2023 eğitim vizyonunu tartışmak, görüşmek ve geliştirmek üzere Gaziantep Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi müşterek bir program geliştiriyor. Milli eğitim vizyonunun yerelleşmesi ve Gaziantep'te enine boyuna anlaşılması için yine önemli bir çalıştay düzenleniyor. Faydalı olacağını düşünüyorum. Gaziantep Valimiz Sayın Davut Gül ise Gaziantep'te dört bin dersliğin hizmete açılacağını söyledi. İnanılmaz bir eğitim hamlesi olacak'' ifadelerini kullandı.

‘‘Bilginin mesuliyetini almak zorundayız''

HKÜ'nün, şehre dokunan ve şehrin her yönünde olmak isteyen bir misyon ve vizyona sahip olduğunu belirten Sözen, ‘‘Akademisyen arkadaşlarımız çok çalışıyor. Bilgi güçtür ve bilgiyi üretmek önemlidir. Bilginin mesuliyetini almak zorundayız. Elde ettiğimiz bilgileri bu şehrimiz ve ülkemiz için kullanmalıyız. Eğitim kurumları için kullanmak zorundayız. Üniversitemizin; girişimci misyonu, sosyal girişimci misyonu, araştırma alanında ve yenilikçilik anlamında üst sıralara doğru yükselen bir üniversite olduğunu görüyoruz. Öğrencilerimizin önemli bir kısmı Gaziantep'ten ve sizlerin yetiştirmiş olduğu öğrenciler. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.