Gaziantep eğitim fakültesi öğretim üyeleri Berlin'de eğitim verdi

Dr. Mehmet Fatih Özmantar, Doç. Dr. Melike Özyurt, Doç. Dr. Emrah Cinkara ve Doç. Dr. Mehmet Bardakçı tarafından “Facilitating e-Learning for an InclusivePedagogy: e-FLIP” isimli AB projesi kapsamında Almanya'nın Berlin şehrinde öğretmen eğitimleri verildi.

İzlanda, İspanya, İtalya, Slovakya, Yunanistan ve Almanya'dan eğitimcilerin katıldığı proje toplantısında Doç. Dr. Melike Özyurt tarafından Gaziantep Üniversitesinin tanıtımı yapılarak, üniversitede yürütülen akademik çalışmalar hakkında bilgi verildi. Prof. Dr Mehmet Fatih Özmantar ise “Etkili Uzaktan Eğitimin Özellikleri” konusunda eğitim verdi. Proje kapsamında geliştirilen uzaktan eğitim modeline ilişkin eğitim Doç. Dr. Emrah Cinkara tarafından verilirken, Doç. Dr. Mehmet Bardakçı geliştirilen modelin uygulamaya yön verecek temel ilkelerini katılımcılara uygulamalı olarak anlattı. Çalışma kapsamında ayrıca İzlanda, Almanya ve Yunanistan'dan eğitimciler uzaktan eğitimde kullanılabilecek Web 2 araçlarının uygulamalı tanıtımını yaptı.

Projenin Yürütücüsü Doç. Dr Melike Özyurt proje kapsamında çok verimli çalışmalar gerçekleştiğini, bu proje ile uzaktan eğitimin dinamiklerine uygun bir öğretim modeli geliştirme çabasında olduklarını ve uluslararası platformda denenerek geliştirilecek bu modelin eğitim öğretim sürecine önemli katkıları olacağını ifade etti. Model geliştirme çalışmalarının bir sonraki aşamasının nisan ayının ilk haftasında İzlanda'nın Reykjavik şehrinde gerçekleşeceğini söyleyen Doç. Dr. Özyurt, kuram ve uygulamanın buluştuğu bu tür projelerin çevrimiçi yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğini artırmada önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Gaziantep Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Çetin ise projenin başarılı olması için gereken tüm desteği sağladıklarını ifade ederek, eğitim alanında yenilikçi uygulamalar konusunda AR-GE çalışmaları yapmanın gerekliliğine inandığını ve uluslararası boyutta yürütülen bu çalışma ile nitelikli ürünler ortaya koyacaklarını söyledi.