Gaziantep Ekolojik Kent projesi markalaştı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Japonya'nın Osaka kentinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen G20 Osaka Zirvesi'ne damgasını vurdu. Büyükşehir Belediyesi tarafından iklim değişikliğiyle uyum ve dirençli altyapı kapsamında hayata geçirilen Gaziantep Ekolojik Kent Projesi uluslararası alanda marka değeri kazandı.

Dünya'nın temel sorunları arasında ilk sıralarda yer alan küresel ısınmaya karşı geliştirilen iyileştirme projelerine Büyükşehir Belediyesi, “Gaziantep Ekolojik Kent Projesi”yle destek verdi. Uluslararası bildiride yer bulan proje Türkiye'nin tek projesi olarak tüm dünyaya model oldu.

Japonya'da 28-29 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa Birliği'nin 4. toplantısı G20 Osaka Zirvesi toplandı. Dünya ekonomisine yön veren önemli üyelerin yer aldığı toplantıda G20 Uyum ve Dirençli Altyapı Eylem Gündemi G20 Ortamı tarafından sonuçlandırıldı. Buna göre iklim değişikliğiyle mücadelede ülkelerin alacağı tedbirler ve güçlü projeler çerçevesinde yayımlanan G20 AAA Bildirisi'nde Gaziantep Ekolojik Kent Projesi, İklim Değişikliğiyle Uyum ve Dirençli Altyapı kapsamında bildiride yerini aldı.

Gaziantep Ekolojik Kent projesi hakkında

Ekolojik Kent projesi, Gaziantep'in özgün kimliğine entegre olan, alanın küresel ölçekte farklılık oluşturacak potansiyelleri bağlamında çevreye duyarlı, doğal ve sürdürülebilir bir gelişme modeliyle şekillenerek, ekolojik ilkelerle desteklenen bir marka yerleşme olarak belirlendi. Doğaya saygılı, ekolojik, ekonomik, konforlu, kimliğini koruyan, doğal kaynakların tüketimini azaltan projeyle Türkiye'de ilk defa ve ülke için çok önemli bir kentleşme modeli oluşturuldu. Şehre ekolojik kent yaklaşımı kazandırılarak yerleşim alanlarından kaynaklanan sera gazı salımı ve çevre kirliliği etkileri minimize edilerek iklim değişikliği ile mücadelede dirençli altyapı ve kentleşme modeli uygulanacak.

Gaziantep Şahinbey, Oğuzeli ilçeleri, Kilis Devlet Karayolu üzerinde, Burç Kavşağı'ndan Büyükşahinbey Kavşağı'na kadar uzanan yaklaşık 3 bin 200 hektarda ekolojik bir yerleşme modeli üzerinde konsept oluşturması, oluşturulan konseptin uygulanmasına dönük örgütlenme şemasının belirlenmesi ve imar planlarının genel ilkelerinin belirlenmesi amacıyla Ekoloji Odaklı Vizyon Planı hazırlandı.

Alanın sahip olduğu potansiyeller doğrultusunda proje Gaziantep'in kimliğini “Ekolojik Planlama Yaklaşımıyla Şekillenen Marka Yerleşim” olarak saptandı. Bu bağlamda üstleneceği roller, “Ulaşım, Alt Kademe Merkez, Organik Üretim, Organik Tüketim, Enerji ve Su Verimli Konut, Alternatif Yaşam, Kültür, Yeşil Sistem-Rekreasyon, Çevresel İmaj” vizyon bileşenleri doğrultusunda kurgulandı.

İnsan ölçeğinde, ekolojik gelişme modelindeki uluslararası tasarım kriterleri doğrultusunda yaşanabilir ve diğer nesillere aktarılabilir bir çevre ve kentsel form oluşturmayı hedefleyen proje, bölgedeki kent makro formunda sürdürülebilir ekonomi, çevre ve sosyal politikalar çerçevesinde ekoloji odaklı bir yerleşme oluşturmak amaçlandı.

Çalışma kapsamında, doğal yapı ve çevre, çalışma alanında yer alan veya alacak yapılar, sosyo-ekonomik yapı, kentsel yaşam kalitesinin arttırılması, ulaşım bağlantıları, tarım alanları, rekreasyon alanları ve yeşil alanlar, kentsel teknik altyapı konu başlıklarında hedefler ve stratejiler geliştirildi. Ekolojik tabanlı markalaşma süreci bölgenin sosyo-ekonomik anlamda mekansal dönüşüm sürecini oluşturarak kentin mevcut ve potansiyel bütün aktörlerini kapsadı. Bu süreç altyapı projelerini, geri dönüşüm projelerini, enerji üretim projelerini, bilgilendirme programlarını, kültürel altyapı projelerini, alternatif yaşam projelerini, yerel aktiviteleri, uluslararası etkinlikleri, alt merkez destek projelerini barındırdı. Anılan projeleri kapsayan temel organizasyon şeması belediyenin yönlendirici ve yürütücü gücünü esas aldı. Belediye bünyesinde planda belirtilen vizyonlar doğrultusunda şekillenecek koordinasyon birimleriyle projenin sürdürülebilirliği sağlanacak. Bu bağlamda ana organizasyon şeması belediyeleri, sivil toplum kuruluşlarını, özel sektör temsilcilerini, merkezi yönetim aktörlerini, uluslararası kurumları, uluslararası fonları ve yerel halkı kapsadı.

Projenin ana unsurları, “Ekolojik Yerleşim Dokusu”, “Kent İçi Ulaşım”, “Açık ve Yeşil Alanlar”, “Sürdürülebilir Kentsel Altyapı”, “Kent Sanat ve Bilgi Evleri” olarak 5 ana başlıkta toplandı.