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“Gaziantep Ekonomi, Dış Ticaret Ve Yatırım Buluşması Piyasalarda 2020 Beklentileri” Paneli Düzenlendi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından,Noor CM Menkul Değerler ana sponsorluğunda ve ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ile birlikte,“Gaziantep Ekonomi, Dış Ticaret ve Yatırım Buluşması-Piyasalarda 2020 Beklentileri” konulu panel düzenlendi.


GSO Mesleki Eğitim Merkezinde, Sami Altınkaya'nın moderatörlüğünde yapılan paneldeekonomistler, Prof Dr. Sadi Uzunoğlu,Cüneyt Paksoy, Arzu Toktay, Rıza Mehmet Korkmaz katılımcılara dünya ve Türkiye ekonomisi hakkında bilgiler verdi.


Para ve sermaye piyasalarında 2020 yılında Türkiye ve dünyadaki riskler, bu risklerin yansımaları ve Türkiye'nin yapması gerekenler,mevcut piyasaların durumu, kur, faizler, sermaye ve krediler hakkında bilgilerin verildiği panelde katılımcıların merak ettiği sorular da cevaplandı.


Panele, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, Yönetim Kurulu Üyeleri Perihan Çöçelli, Ercan Sayın, Hakan Aslansoy ile firma temsilcileri katıldı.

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