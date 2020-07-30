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Gaziantep Emniyet Müdür Zeybek trafik uygulamasına katıldı

Gaziantep’te bayram öncesi trafik denetimleri devam ediyor.

Gaziantep'te bayram öncesi trafik denetimleri devam ediyor. Yoğunlaşan trafikle beraber denetimlerinde sıklaştığı şehirde İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'te uygulama noktalarını ziyaret etti.


İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Kırmızı Düdük' projesi kapsamında uygulamada durdurulan araçlardaki çocuklara düdük, bilgilendirici kitapçık ve çikolata hediye edildi. Emniyet Müdürü Zeybek, araç sürücüleri ile sohbet ederken trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu.


Bayram öncesi ve sonrası için yoğun trafikte bir aksaklık yaşanmaması için kent genelinde 48 ekip bölge trafikte ise 18 ekip görevlendirildi.

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