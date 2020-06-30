İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep Emniyeti fuhuşa geçit vermiyor

Gaziantep polisi fuhuş ve bekleme yapan 78 kadın ile fuhuş müşterisi 17 erkek şahsa işlem yaptı.


Gaziantep Emniyetinden yapılan açıklamada, “Karacaahmet Mahallesi Otogar ve civarında 2020 yılı ilk 6 aylık süreçte fuhuş ve bekleme yapan kadınlara yönelik yapılan çalışmalarda, 14 farklı fuhuş olayı ile ilgili olarak gerekli adli ve idari işlemler yapılmış, 22 kez farklı zamanlarda yol kenarında bekleme yapan kadınlara yönelik işlem yapılmış, fuhuş ve bekleme yapan 78 kadın ile fuhuş müşterisi 17 erkek şahsa da gerekli işlemler yapılmıştır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.