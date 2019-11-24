Gaziantep emniyeti suç ve suçlulara göz açtırmıyor

Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, Uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden 23, hırsızlık suçundan 20 şahsa yasal işlem yapılarak, 30 aranan şahıs yakalanmış, 38 şahsa ise kabahatlerden işlem yapıldı.

Ekipler Ayrıca, 651.81 gr. esrar maddesi, 141.89 gr. eroin maddesi, 12.67 gr. jameika maddesi, 1.98 gr. bonzai maddesi, 0.44 gr. metamfetamin maddesi, 1 Adet Ruhsatsız tabanca, 3 Adet Ruhsatsız av tüfeği, 1 Adet Ruhsatsız Pompalı Tüfek, 3 Adet Kurusıkı silah, 3 Adet çalıntı motosiklet,

2 Adet çalıntı cep telefonu, 25 Adet fişek, 14 Adet kartuş,1 Adet kesici alet, 1 Adet çalıntı terk araç,1 Adet çalıntı tüp,8 Adet çalıntı trifon civata, 1 Adet çalıntı akü, 1 Adet hacizli yakalamalı motosiklet ele geçirdi.