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Gaziantep Emniyeti'nden 145 şüpheliye işlem

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları çalışmayla 145 şüpheliye işlem yaptı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonla 25 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 31 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan, 20 şahsa kabahatlerden işlem yaptı ve 69 aranan şahsı yakaladı. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyon sonucu, 164 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1345 paket gümrük kaçağı sigara, 23 şişe sahte alkol, 45 litre etil alkol, 9 adet ruhsatsız tabanca, 149 adet fişek, 5 adet tüfek 6 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca 7 adet kurusıkı fişeği, 4 adet çalıntı araç, 1 adet çalıntı motosiklet, 3 adet çalıntı cep telefonu, 5 adet suça konu cep telefonu, 7 adet çalıntı powerbank ve 1 adet çalıntı çoklu şarj aleti, 6 adet kesici alet, çok sayıda gözlük, göz ölçüm cihazı ve göz muayene aletleri, bir miktar uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.

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