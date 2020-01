Gaziantep et borsası ve et halinde kura heyecanı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye'nin en büyük ve en modern et borsasını Gaziantep'e kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, yaklaşık 30 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Et Borsası ve Et Halinin kentteki et üretimini dünya standartlarına taşıyarak, Gaziantep'in ‘Gastronomi' kimliğine katkı sağlayacağını söyledi.

Gaziantep Ticaret Borsası ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 2017 yılında GATEM bölgesinde temelleri atılan Gaziantep Et Borsası ve Et Halinde, inşaat çalışmaları tamamlanarak hak sahibi kasaplara yeni iş yerleri teslim edilmeye başlandı.

Noter huzurunda kura çekimi

Çevre düzenlemesi çalışmalarının ardından kısa bir süre içerisinde hizmete açılması planlanan Gaziantep Et Borsası ve Et Halinden iş yeri alan kasaplar kura heyecanı yaşadılar. Tesis içerisinde bulunan 52 adet kasap ve 14 adet sakatat dükkanı ile 4 adet kuyruk deposunun sahiplerinin belirlendiği kura çekimi, GTB hububat satış salonunda noter huzurunda yapıldı.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, GTB Meclis Üyeleri, Kasaplar Odası Başkanı Eyyup Maydanozoğlu ve çok sayıda sektör temsilcisinin hazır bulunduğu kura çekiminde, 4 farklı blokta yer alan 66 kasap dükkanı ve 4 kuyruk deposunun talihlileri belirlendi. Noter eşliğinde gerçekleştirilen kura çekimi öncesi yaptığı konuşmada, Gaziantep Et Borsası ve Et Halinin Gaziantepli kasaplara hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye'nin en büyük ve en modern Et Borsası ve Et Halini, geleneksel lezzetlerini Gastronomi unvanıyla taçlandıran Gaziantep'e kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin enleri arasında gösterilen böylesi önemli bir yatırımın Gaziantep ekonomisine kazandırılması noktasında büyük emekleri bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu'na teşekkür eden Akıncı, “Proje, daha önceki yönetim kurulu başkanımız ve şu an ki meclis başkanımız Ahmet Tiryakioğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in istişareleri sonucu ortaya çıkmıştı. 2017 yılında borsamız ve büyükşehir belediyemiz iş birliğiyle temeli atılan, Kasaplar Odamızın da destek verdiği Et Borsası ve Et Halinde nihayet son aşamaya geldik. Bugün hak sahibi kasaplarımız için kura çekimini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de sektöründe birçok ilki içinde barındıran tesisimizin açılışını inşallah en yakın zaman içerisinde yine hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

Et Borsasının toplam 30 bin metrekare alan üzerinde hizmet vereceğine dikkat çeken Akıncı, Gaziantep'in gastronomi kimliğine önemli katkılar sağlayacağına inandıkları tesisin monoray sistemleri, soğuk hava depoları ve soğuk zincir koridorları gibi gerek duyulan her türlü teknolojik alt yapıyı içerisinde barındırdığını sözlerine ekledi.